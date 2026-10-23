Україна і росія оголосили перемир’я в Олешках для евакуації цивільних - Білий дім

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Україна і росія домовились про тимчасове припинення бойових дій в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для забезпечення гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. Про це повідомила пресслужба Білого дому, передає УНН.

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Зазначається, що домовленості вдалося досягнути за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Невійськові цивільні лідери обох країн співпрацюватимуть, щоб відвідати мешканців Олешок у їхніх домівках та визначити рівень необхідної їм допомоги. Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспортування до бажаного місця призначення - йдеться в заяві.

За повідомленням Білого дому, Меланія Трамп та її представник напряму працювали з російською і українською сторонами над умовами локального перемир’я. Сторони узгоджували його цілі, строки, технічні процедури та порядок проведення гуманітарної операції.

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В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація - у людей закінчуються запаси їжі, а деякі мешканці змушені харчуватися раз на день та додавати до їжі їстівні бур'яни. Україна почала масштабні скидання продуктів, води та медикаментів за допомогою дронів.

Нагадаємо

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути міжнародну увагу до критичної гуманітарної ситуації в окупованих росією Олешках Херсонської області.