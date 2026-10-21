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Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках

Київ • УНН

 • 4814 перегляди

Піна Пічерно оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Вона закликала до перемир’я, допомоги та евакуації.

Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути міжнародну увагу до критичної гуманітарної ситуації в окупованих росією Олешках Херсонської області. Про це вона повідомила 20 жовтня у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Європейська політикиня закликала міжнародні гуманітарні організації та уряди долучитися до розв'язання кризи й звернути увагу на становище цивільного населення міста.

Ми повинні вимагати негайного гуманітарного перемир'я, доставки їжі та медикаментів і можливості безпечної евакуації цивільних осіб, які хочуть залишити місто

– заявила Пічерно.

Жителі Олешок місяцями залишаються без належної допомоги

Олешки перебувають під російською окупацією. Місцеві жителі протягом кількох місяців потерпають від відсутності електроенергії, нестачі продовольства та обмеженого доступу до медичної допомоги.

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Ситуацію ускладнюють постійні обстріли та заміновані шляхи виїзду. Через це цивільні практично не мають можливості безпечно залишити місто.

Кілька днів тому Папа Римський Лев XIV звернувся до володимира путіна із проханням забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію населення Олешок.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і речник кремля дмитро пєсков підтвердили, що Україна та росія працюють над вирішенням гуманітарної ситуації в місті. Водночас конкретних домовленостей щодо евакуації населення наразі не оголошували.

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Степан Гафтко

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Херсонська область
Україна