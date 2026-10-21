Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках

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Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море