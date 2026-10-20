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Зеленський зустрівся із королем Норвегії - говорили про повернення українських дітей та ситуацію в Олешках

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся в Осло з королем Гоконом VIII. Сторони обговорили повернення викрадених Росією дітей і допомогу Олешкам.

Зеленський зустрівся із королем Норвегії - говорили про повернення українських дітей та ситуацію в Олешках

Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Осло зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII і подякував за підтримку України, передає УНН.

Говорили про повернення українських дітей, яких викрала росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива 

- повідомив Зеленський.

Президент також подякував Норвегії за те, що "поруч з Україною та українцями в цей непростий час".

Зеленський прибув до Норвегії - говоритиме про ППО та зустрінеться з Віткоффом20.10.26, 14:38 • 2302 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Осло
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна