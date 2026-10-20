Зеленский встретился с королём Норвегии — говорили о возвращении украинских детей и ситуации в Олешках

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Осло встретился с королём Норвегии Хоконом VIII и поблагодарил за поддержку Украины, передаёт УНН.

Говорили о возвращении украинских детей, которых похитила Россия. Мы должны вернуть каждого украинского ребёнка. Обсудили, какие шаги можем для этого предпринять. Прилагаем максимальные усилия, чтобы помочь и нашим людям в оккупированных россиянами Олешках. Ситуация там просто ужасная - сообщил Зеленский.

Президент также поблагодарил Норвегию за то, что она "рядом с Украиной и украинцами в это непростое время".

Зеленский прибыл в Норвегию — будет говорить о ПВО и встретится с Виткоффом