Зеленский встретился с королём Норвегии — говорили о возвращении украинских детей и ситуации в Олешках
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился в Осло с королём Хоконом VIII. Стороны обсудили возвращение похищенных Россией детей и помощь Олешкам.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Осло встретился с королём Норвегии Хоконом VIII и поблагодарил за поддержку Украины, передаёт УНН.
Говорили о возвращении украинских детей, которых похитила Россия. Мы должны вернуть каждого украинского ребёнка. Обсудили, какие шаги можем для этого предпринять. Прилагаем максимальные усилия, чтобы помочь и нашим людям в оккупированных россиянами Олешках. Ситуация там просто ужасная
Президент также поблагодарил Норвегию за то, что она "рядом с Украиной и украинцами в это непростое время".
Зеленский прибыл в Норвегию — будет говорить о ПВО и встретится с Виткоффом20.10.26, 14:38 • 3724 просмотра