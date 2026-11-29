Вице-премьер рф Александр Новак признал наличие дефицита топлива в России, однако заверил, что он пока якобы не ощущается, несмотря на рекордный импорт бензина и масштабные повреждения нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом российский чиновник заявил в интервью российским СМИ, пишет УНН.

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По словам Новака, российские власти пытаются компенсировать нехватку топлива дополнительными поставками и переносом сроков ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий.

Да, есть дефицит, но он пока не ощущается. Мы планируем, в частности, наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства – заявил вице-премьер рф.

Россия наращивает импорт бензина на фоне ударов по НПЗ

По данным Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler, в октябре морской импорт бензина в Россию достиг рекордных 390 тысяч тонн. Из-за повреждения собственных нефтеперерабатывающих предприятий Москва закупает топливо в Марокко, Турции и Египте.

По подсчетам издания ASTRA, с конца октября по 24 ноября Украина атаковала как минимум 12 российских НПЗ, поставив под угрозу около 46% общей установленной мощности нефтепереработки рф.

Кроме того, 28 ноября украинские военные нанесли удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу.

В Санкт-Петербурге начал исчезать бензин с заправок после удара по одному из крупнейших НПЗ России