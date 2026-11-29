Бензина не хватает, но проблем вроде бы нет — в России признали дефицит топлива на фоне ударов по НПЗ
Киев • УНН
Вице-премьер РФ признал дефицит топлива, который власти компенсируют импортом и переносом ремонтов. В октябре импорт бензина достиг 390 тысяч тонн.
Вице-премьер рф Александр Новак признал наличие дефицита топлива в России, однако заверил, что он пока якобы не ощущается, несмотря на рекордный импорт бензина и масштабные повреждения нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом российский чиновник заявил в интервью российским СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам Новака, российские власти пытаются компенсировать нехватку топлива дополнительными поставками и переносом сроков ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий.
Да, есть дефицит, но он пока не ощущается. Мы планируем, в частности, наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства
Россия наращивает импорт бензина на фоне ударов по НПЗ
По данным Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler, в октябре морской импорт бензина в Россию достиг рекордных 390 тысяч тонн. Из-за повреждения собственных нефтеперерабатывающих предприятий Москва закупает топливо в Марокко, Турции и Египте.
По подсчетам издания ASTRA, с конца октября по 24 ноября Украина атаковала как минимум 12 российских НПЗ, поставив под угрозу около 46% общей установленной мощности нефтепереработки рф.
Кроме того, 28 ноября украинские военные нанесли удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу.
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