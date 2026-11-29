На автозаправочных станциях российского санкт-петербурга возник дефицит бензина на фоне серьёзных повреждений Киришского нефтеперерабатывающего завода в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает российское издание "Фонтанка" со ссылкой на местных жителей, пишет УНН.

Детали

Водители жалуются, что на многих АЗС сети "Лукойл" осталось только дизельное топливо, а поиски бензина заставляют их объезжать город. При этом информация о наличии топлива в онлайн-сервисах не всегда соответствует действительности.

По городу на многих заправках "Лукойла" нет бензина, только дизель. Проехал уже 5 заправок, но так и не заправился – рассказал один из местных жителей.

Последствия удара по российскому НПЗ

Проблемы с топливом возникли после атаки украинских беспилотников 9 ноября на Киришский НПЗ – второй по величине нефтеперерабатывающий завод россии, способный перерабатывать до 21 млн тонн сырья в год. По данным американского аналитического центра RAND Corporation, после удара предприятие потеряло около 70% мощностей.

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Через несколько часов после атаки на заправках "Роснефти" в санкт-петербурге возобновили ограничения на продажу топлива – до 30 л бензина и 50 л дизельного топлива на один автомобиль.

Несмотря на жалобы водителей, 26 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ситуацию с топливом "практически стабильной" и заявил, что вводить новые ограничения не планируют.

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