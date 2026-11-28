Последствия атак на российские НПЗ дают о себе знать — продажи бензина и дизеля в РФ стремительно обваливаются
Киев • УНН
Из-за остановки НПЗ оптовые продажи бензина в РФ упали на 33%, дизельного топлива — на 67% за неделю. Рынок ощущает дефицит предложения.
В россии на фоне остановки ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников за неделю оптовые биржевые продажи бензина сократились почти на 33%, а дизельного топлива — на 67%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, пишет УНН.
Детали
Объемы реализации топлива на российской бирже сокращаются уже 3 недели подряд. Участники рынка связывают ситуацию с остановкой большого количества российских НПЗ вследствие ноябрьских атак дронов.
Ноябрьские объемы уже все распродали, а декабрьские не появились. Заводы, которые сейчас стоят, в декабре не выйдут из ремонта, поэтому нет продаж декабрьских ресурсов
Продажи дизельного топлива за месяц упали почти в пять раз
В период с 23 по 27 ноября на бирже реализовали 16 680 тонн бензина А-92 и 9720 тонн А-95. Общий объем продаж бензина по сравнению с первой неделей ноября сократился почти втрое.
Еще хуже ситуация сложилась на рынке дизельного топлива. За последнюю неделю его реализовали лишь 29 445 тонн против 87 911 тонн на предыдущей неделе и 140 270 тонн в начале месяца.
В то же время, по словам участников рынка, сокращение предложения пока не оказывает значительного влияния на цены. Приобрести топливо можно преимущественно небольшими оптовыми партиями или по прямым договорам с отдельными заводами.
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