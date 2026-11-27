Во Флориде произошло настолько серьезное пищевое отравление, что местные службы экстренной помощи заявили, что это было событие с "массовыми жертвами", поскольку многочисленных пострадавших посетителей доставили в больницу, передает УНН.

Детали

Местные СМИ сообщили, что 18 человек в главном медицинском центре Леона в Дорале заболели из-за возможного пищевого отравления после посещения ежегодного обеда в центре по случаю Дня благодарения в среду.

Пожарно-спасательные бригады Майами-Дейд, получившие сообщение о возможном пищевом отравлении, заявили, что вызов был переквалифицирован в "инцидент с массовыми жертвами" после того, как 15 заболевшим потребовалась госпитализация, сообщает Miami Herald.

В заявлении для NBC медицинский центр Майами-Леон отметил: "Некоторые сотрудники начали испытывать желудочно-кишечные симптомы вскоре после обеда, и им потребовалось лечение.

"Мы продолжаем сотрудничать с поставщиками услуг питания, чтобы определить, если это возможно, причину, и продолжаем оказывать поддержку нашим сотрудникам и их семьям".

Ни один пациент центра не пострадал. Расследование точной причины и характера пищевого отравления продолжается.

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