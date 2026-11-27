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В пятницу цены на нефть могут прервать трехнедельную серию падений и впервые за ноябрь продемонстрировать недельный рост. Причиной стали нападения на танкеры в Ормузском проливе и на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, что усилило опасения по поводу стабильности поставок с Ближнего Востока, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По состоянию на 10:16 по североамериканскому восточному времени (17:16 по киевскому времени) фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,42 доллара — до 95,20 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена на Brent достигала самого высокого уровня с 9 ноября, однако так и не смогла преодолеть отметку в 100 долларов.

Стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 5 центов (0,06%) по сравнению с ценой закрытия в среду и составила 83,74 доллара за баррель. В четверг торги по WTI не проводились из-за празднования Дня благодарения в США.

"Нападения на энергетические объекты и танкеры на Ближнем Востоке вновь привлекли внимание к рискам перебоев в поставках", — отметил Марк Шефер, директор брокерской компании Liquidity Energy.

В течение последних недель цены снижались, поскольку инвесторы вздохнули с облегчением: после промежуточных выборов в США президент Дональд Трамп не стал усиливать военные действия против Ирана.

Однако Иран продолжает атаковать суда, проходящие через важный Ормузский пролив, препятствуя экспорту нефти, тогда как йеменские хуситы наносят удары по инфраструктуре Саудовской Аравии.

Как сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Джазан", принадлежащий компании Saudi Aramco, временно приостановил часть операций после того, как в четверг по нему был нанесен удар, в результате которого погиб один из работников. Этот инцидент стал очередным ударом по ключевым объектам Саудовской Аравии — всего через день после того, как хуситы заявили об атаках на Рас-Тануру, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс королевства и важный узел экспорта нефти.

Нефть прерывает трёхнедельное падение цены - в чём причина

По словам трех источников, осведомленных о ходе переговоров, группа ОПЕК+ (в которую входят, в частности, Саудовская Аравия и Россия) на встрече в воскресенье, вероятно, оставит без изменений целевые показатели добычи на первый квартал 2027 года.

Кроме того, 10 человек, знакомых с ситуацией, сообщили агентству Reuters, что ранее в этом году администрация США призвала Венесуэлу и Ирак рассмотреть возможность выхода из ОПЕК, а также заблокировала возможность для Венесуэлы уплачивать членские взносы в организации. Ирак ведет переговоры с ОПЕК о повышении лимита на объемы добычи, поскольку страна стремится развивать свой энергетический сектор. Об этом заявил министр нефти Басим Мохаммед Худайир в пятницу, накануне встречи ОПЕК+.

"Мы считаем, что цена на нефть марки Brent все еще может превысить 100 долларов за баррель даже без дальнейшей серьезной эскалации на Ближнем Востоке, однако для этого все больше необходимы подтверждения ограниченности предложения на рынке", — отмечают аналитики ANZ Брайан Мартин и Дэниел Хайнс в своем обзоре.

С конца октября Украина активизировала атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы; в результате последнего такого инцидента вспыхнул пожар на НПЗ "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае (Россия).

Кроме того, в четверг из-за пожаров была нарушена работа на нефтеперерабатывающем заводе Bangchak в Таиланде и на НПЗ Amuay в Венесуэле.