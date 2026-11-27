Дмитрий Лубинец. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что вопрос проведения гуманитарной миссии на Кинбурнской косе пока не взяли в работу. Об этом омбудсмен сказал во время общения с представителями СМИ, передает УНН.

По его словам, перед началом соответствующих переговоров необходимо получить позицию Вооруженных сил Украины относительно возможности обеспечения режима тишины без ущерба для обороноспособности страны.

Детали

Омбудсмен сообщил, что уже получил обращения относительно возможности проведения гуманитарной операции на территории Николаевской области. Но приоритетным остается вопрос безопасности и согласования соответствующих действий с украинскими военными.

Я увидел эту информацию, ко мне уже поступили обращения. По Николаевской области — мы пока еще не брали это в работу. Как человек, который непосредственно в этом участвует, я исхожу прежде всего из позиции ВСУ. Чтобы передавать какое-либо предложение российской стороне при участии американских посредников, мне нужно услышать позицию ВСУ. Пока я не получу ответ относительно возможности обеспечения режима тишины, чтобы это не отразилось на нашей обороноспособности, ни об одном регионе мы не можем говорить — пояснил Лубинец.

Он уточнил, что в настоящее время продолжается подготовка гуманитарных операций, во время которых людей должны вывезти с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Решение о проведении аналогичной гуманитарной миссии на Кинбурнской косе пока не принято.

Напомним

Как сообщал УНН, жителей временно оккупированных Олешек доставили на подконтрольную Украине территорию. Команда омбудсмена определила их потребности.