Кабинет министров Украины рассмотрит петицию об увольнении Виталия Кима с должности министра по делам ветеранов Украины, передает УНН.

Детали

Петиция об увольнении Виталия Кима собрала необходимое количество голосов за неделю. Сейчас ее поддержали 26 218 человек.

В настоящее время, как указано на сайте, петиция находится на рассмотрении.

Добавим

Автором инициативы является Никита Татьянко, защитник Мариуполя, ветеран российско-украинской войны, освобожденный из российского плена.

Он обратился к премьеру Сергею Корецкому с требованием инициировать перед Верховной Радой Украины вопрос об увольнении Виталия Кима с должности министра по делам ветеранов Украины.

Министерство по делам ветеранов — это учреждение, которое должно защищать интересы людей, вставших на защиту Украины, прошедших войну, получивших ранения, переживших плен и потерявших боевых товарищей. Руководство таким ведомством требует особого понимания потребностей ветеранского сообщества, ответственности и способности решать системные проблемы - отмечается в петиции.

По словам автора, деятельность Виталия Кима на должности министра "вызывает серьезные вопросы".

Ветеран также привел ряд причин:

1. Недопустимые высказывания в отношении ветеранов.

В интервью , Виталий Ким заявлял, что после окончания войны рост преступности и социальной напряженности из-за возвращения военнослужащих неизбежен. В частности, отвечая на вопрос о риске того, что военнослужащие из-за отсутствия надлежащих возможностей для трудоустройства могут пойти в криминал, он сказал: "Это обязательно будет". Такие высказывания демонстрируют, по моему убеждению, непонимание специфики ветеранского сообщества и создают опасный стереотип о ветеранах как о потенциальной угрозе для общества. Министр по делам ветеранов должен формировать политику поддержки, интеграции и уважения к защитникам, а не публично связывать их возвращение к гражданской жизни с неизбежным ростом преступности.

2. Нерешенные системные проблемы ветеранской политики.

Сам Виталий Ким признавал наличие серьезных проблем в работе системы сопровождения ветеранов, в частности сложности с получением статуса участника боевых действий, выплатами и недостаточное количество специалистов по сопровождению. Ветеран не должен самостоятельно преодолевать бюрократию, искать ответственных должностных лиц и месяцами ждать гарантированных государством услуг.

3. Приостановка программы "Ветеранский спорт".

С 1 октября 2026 года программу "Ветеранский спорт" временно приостановили из-за исчерпания годового бюджетного ресурса. Четвертый, октябрьский этап подачи заявок через приложение "Дія" не состоялся. "Ветеранский спорт" — это не просто социальная выплата. Это инструмент физического восстановления, реабилитации и возвращения ветеранов к активной жизни. Считаю недопустимым, когда программа, которая непосредственно поддерживает здоровье защитников, приостанавливается из-за недостаточного бюджетного планирования.

4. Ненадлежащая ветеранская политика подрывает доверие к военной службе.

Отношение государства к ветеранам имеет значение не только для тех, кто уже вернулся с войны, но и для тех, кто сегодня продолжает служить или только планирует вступить в ряды Сил обороны Украины. Когда военнослужащие видят бюрократические препятствия, проблемы с выплатами, недостаточную поддержку реабилитации и пренебрежительное отношение к ветеранскому сообществу, это неизбежно влияет на их доверие к государству, а также тех, кто планирует поступать на военную службу. Люди, которые сегодня принимают решение идти защищать Украину, должны быть уверены, что после службы государство не оставит их один на один с проблемами. Неэффективная ветеранская политика подрывает доверие к государственным институтам, ослабляет мотивацию к военной службе и создает риски для мобилизационной политики страны. Государство не может призывать граждан защищать Украину, одновременно демонстрируя неспособность должным образом позаботиться о тех, кто уже это сделал.

Никита Татьянко также озвучил ряд требований:

от премьер-министра Украины — инициировать перед Верховной Радой Украины вопрос об увольнении Виталия Кима с должности министра по делам ветеранов Украины в установленном законом порядке;

провести оценку результатов деятельности Министерства по делам ветеранов за период руководства Виталия Кима;

обеспечить прозрачное привлечение представителей ветеранского сообщества к формированию государственной ветеранской политики и определению кандидатуры нового руководителя Министерства.

Ветеранская политика должна измеряться не количеством заявлений и презентаций, а реальными результатами и достойным отношением к защитникам Украины. Уважение к ветеранам — это не лозунг. Это ответственность государства — резюмировал ветеран.

Напомним

Виталий Ким оказался под шквалом критики после интервью, в котором высказал предположение о криминальных рисках после возвращения военнослужащих с фронта.

На вопрос об угрозе роста преступности после возвращения военных Ким заявил, что "это точно будет".