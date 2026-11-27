Правительство сегодня направит в Раду доработанный бюджет-2027 — ключевые цифры и изменения
Киев • УНН
Правительство одобрило проект бюджета-2027 ко второму чтению и направит его в парламент. Расходы на оборону и страхование военных рисков выросли.
Правительство утвердило и сегодня направит в парламент проект бюджета-2027, доработанный ко второму чтению. Об этом сообщила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, а также рассказала о ключевых изменениях в документе, передает УНН.
Детали
Пидласа перечислила наиболее существенные изменения по сравнению с редакцией к I чтению:
- идею повышения ставок НДС и акциза убрали — энтузиазма в парламенте она не вызвала;
- НБУ перечислит в бюджет не менее 85 млрд грн прибыли (на 36,3 млрд грн больше, чем планировалось до I чтения);
- на страхование военных рисков предусмотрели 31 млрд грн (был 1 млрд грн), а Минэкономики ищет на это еще $2–3 млрд у партнеров. Дополнительно предусмотрели возможность компенсировать военные риски, в частности владельцам, операторам и фрахтователям судов;
- образовательную субвенцию впервые за много лет распределили непосредственно в приложении к закону — на январь–август 2027 года, оставшуюся часть года распределит правительство своим решением. Остатки образовательной субвенции-2026 будет распределять правительство, в частности 500 млн грн пойдет на энергонезависимость учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, 400 млн грн — на общежития и пансионы школ с проживанием, остальное — на оперативные потребности образования;
- «Национальный кешбэк» в 2027 году не будут выплачивать из программы поддержки бизнеса, но долг за май–декабрь 2026 года государство выплатит;
- на строительство и реконструкцию животноводческих ферм государство будет компенсировать до 75% их стоимости (сейчас — 50%);
- среди поручений правительству — в 2027 году пересмотреть все законы, где от прожиточного минимума или минимальной заработной платы рассчитываются другие величины, с последующей отвязкой, что позволит повысить ПМ и МЗП без опасений, что одновременно увеличатся зарплаты в органах власти. А также правительство само поручает себе оптимизировать численность работников органов исполнительной власти.
Доходы, поступления, расходы
По словам главы Бюджетного комитета, собственные доходы бюджета (без грантов) уменьшились на 49 млрд грн.
Главные причины прежде всего таковы. Парламент не поддержал повышение ставок НДС и акциза, поэтому правительство убрало прогнозируемые от повышения 67 млрд грн. И еще почти 65 млрд грн убрали от "детенизации" на таможне. В этом году таможня не смогла перевыполнить все платежи в совокупности, и поэтому поступлений по этой статье не было и не ожидается. Если в 2027 году таможня все же перевыполнит планы, эти деньги постфактум пойдут на программу оборонного резерва
В то же время, по ее словам, выросли некоторые другие поступления:
- +36,3 млрд грн — прибыль НБУ;
- +25,7 млрд грн — НДФЛ и военный сбор;
- +14 млрд грн — рента за пользование недрами общегосударственного значения;
- +2,1 млрд грн — ввозная пошлина.
Потребность в международном финансировании не изменилась — $52,6 млрд. Дополнительную помощь от ЕС (45 млрд евро) мы сможем внести в бюджет только после официального решения Европейского совета, ориентировочно в июне 2027 года
Наибольшие изменения, по ее словам, в расходах (неисчерпывающий перечень):
- +30 млрд грн на страхование военных рисков;
- +20,4 млрд грн — обеспечение ВСУ, преимущественно денежное обеспечение (благодаря большим поступлениям от военного НДФЛ, военного сбора и импортного НДС на посылки);
- +13,4 млрд грн — Резервный фонд, теперь в нем 105 млрд грн;
- +2 млрд грн — пилотный проект по реформированию оплаты труда учителей (участие школ будет добровольным);
- +2 млрд грн — на вооружение для ВСУ;
- +1,3 млрд грн — субвенция на укрытия в школах и детских садах;
- +1 млрд грн — CampeX, совместная инициатива МОН и Всемирного банка: сеть кампусов передового опыта на базе государственных университетов;
- +970,7 млн грн — для научных учреждений Национальной академии наук;
- +801,9 млн грн — поддержка ветеранов и их семей;
- +717 млн грн — обеспечение жильем детей-сирот;
- +800 млн грн — поддержка аграриев, из которых +600 млн грн — поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и +200 млн грн — кредиты для фермеров;
- +536 млн грн — доплаты работникам ТЭК, ЖКХ и железной дороги, которые ликвидируют аварии после обстрелов;
- +450 млн грн — на закупку лекарств.
Заседание комитета ожидаем в конце следующей недели, голосование в зале — по плану 9 декабря
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