Правительство утвердило и сегодня направит в парламент проект бюджета-2027, доработанный ко второму чтению. Об этом сообщила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, а также рассказала о ключевых изменениях в документе, передает УНН.

Пидласа перечислила наиболее существенные изменения по сравнению с редакцией к I чтению:

По словам главы Бюджетного комитета, собственные доходы бюджета (без грантов) уменьшились на 49 млрд грн.

Главные причины прежде всего таковы. Парламент не поддержал повышение ставок НДС и акциза, поэтому правительство убрало прогнозируемые от повышения 67 млрд грн. И еще почти 65 млрд грн убрали от "детенизации" на таможне. В этом году таможня не смогла перевыполнить все платежи в совокупности, и поэтому поступлений по этой статье не было и не ожидается. Если в 2027 году таможня все же перевыполнит планы, эти деньги постфактум пойдут на программу оборонного резерва