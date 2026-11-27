Регулярные российские обстрелы повреждают производственные помещения в Украине, в результате чего часть предприятий в этом году была вынуждена сократить количество работников. В то же время спрос компаний на новых специалистов снизился по сравнению с предыдущими месяцами.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2026 года, передает УНН.

Детали

Согласно прогнозу регулятора, в 2026 году реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, вырастут на 11,4%. В следующие два года темпы повышения будут ниже - примерно на уровне 4–5% ежегодно.

Несмотря на сокращение спроса на новых работников, большинство украинских предприятий продолжают ощущать нехватку кадров. Это связано с тем, что значительная часть украинцев выехала за границу или служит в Силах обороны. Из-за этого компаниям сложно находить персонал, а работодателям приходится конкурировать за работников и предлагать более высокую оплату труда.

В то же время Нацбанк ухудшил прогноз относительно экономического роста государства. По его оценкам, в 2026 году реальный ВВП Украины сократится на 0,4%. Для сравнения, в 2025 году экономика выросла на 1,8%. В 2027 году регулятор ожидает восстановления роста ВВП на 0,4%, а в 2028 году - ускорения до 2,2%. Важным условием восстановления является постепенное снижение рисков безопасности для бизнеса и предприятий.

Что касается цен, по итогам 2026 года инфляция, согласно прогнозу НБУ, составит 12,5%. В 2027 году она должна замедлиться до 7,3%, а в 2028 году - до целевого уровня 5%.

Напомним

В сентябре 2026 года годовой прирост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса составил 32,9%. В то же время в НБУ предупреждают, что сохранение налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году может ограничить их возможности кредитовать предприятия и население.