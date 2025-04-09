Андрей Пышный

Банки одобрили кредиты на почти 4 млрд грн на восстановление в энергетике - НБУ

За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Одобрено заявки на сумму почти 4 млрд грн, из которых 607 млн грн уже используются бизнесом.