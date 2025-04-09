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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26528 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Андрей Пышный

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Дела на десятки миллиардов гривен: в Госфинмониторинге рассказали о подозрительных финансовых операциях в 2024 году

В 2024 году Госфинмониторинг получил 1,75 млн сообщений о подозрительных финансовых операциях, что на 23% больше чем в прошлом году. Материалы на сумму 37,39 млрд грн переданы в правоохранительные органы.

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Курс валют на 14 февраля: гривна снова падает

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,7996 грн/долл. , что на 13 копеек ниже предыдущего. Евро установлен на уровне 43,43 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,72-41,75 грн.

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Пышный о 50% налогообложения банков: надеюсь, в третий раз это не повторится

Андрей Пышный выразил надежду, что 50% налог на прибыль банков больше не введут. По его словам, банки уже платят повышенную ставку 25%, а ретроспективное налогообложение вредит инвестиционной привлекательности.

Экономика • 13 февраля, 20:55 • 102004 просмотра

Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал о возможной смене курсообразующей валюты с доллара на евро. Пока окончательного решения нет, но вопрос рассматривается из-за усиления экономических связей с ЕС.

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НБУ раскрыл условия отмены лимита в 150 тысяч на карточные переводы

Глава НБУ сообщил, что ограничения на карточные переводы будут отменены после проверки эффективности новых процедур проверки клиентов. Также НБУ работает над созданием специального реестра для выявления дропов.

Экономика • 13 февраля, 16:08 • 39873 просмотра

НБУ готов регулировать виртуальные активы: что предлагает Пышный

Национальный банк Украины готов взять на себя часть ответственности за регулирование рынка виртуальных активов. НБУ будет работать над тем, чтобы рынок функционировал без рисков неконтролируемого регуляторного арбитража.

Экономика • 13 февраля, 16:04 • 29642 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 14,5% годовых, что на 1% больше предыдущей. Решение направлено на поддержку валютного рынка и контроль инфляции до целевых 5%.

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В Украине выпустили новую памятную монету "Новогодняя игрушка"

Нацбанк выпустил памятную серебряную монету номиналом 10 гривен с рождественской композицией и символическим образом воина. Тираж составляет 10 тысяч штук, продажа начнется 20 декабря в интернет-магазине НБУ.

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Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?.

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Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Нацбанк Украины оказался в центре ряда скандалов из-за действий своих должностных лиц. Несмотря на открытые уголовные производства, руководство НБУ игнорирует общественное внимание и не реагирует на нарушения подчиненных, что подрывает доверие к банковской системе страны.

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Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Затягивание расследования дела против руководителя юрдепартамента НБУ может иметь негативные последствия для государства.

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Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

ГБР передало дело Александра Зимы в полицию через 9 месяцев расследования. Эксперты считают, что затягивание дела может подорвать доверие к антикоррупционным усилиям государства.

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Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное дело против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы из-за вероятного злоупотребления им служебным положением Эксперты видят в этом двойные стандарты и возможное покрывание Зимы руководством НБУ.

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Пышный объяснил, почему НБУ стремится заменить "копейку" на "шаг"

Глава НБУ Андрей Пышный предложил заменить название "копейка" на "шаг". 50 участников конференции "Money &amp; Banking" подписали открытое письмо в поддержку этой инициативы.

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Без эмоций и политического подтекста: Пышный об обсуждении повторного налогообложения банков

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Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина не только полагается на международную помощь для финансирования дефицита бюджета. Планируется расширение внутренней ресурсной базы для уменьшения дефицита до 10,3% в 2026 году.

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Эксперт рассказал, могут ли банки пойти на сделку с клиентом по конвертации валютных кредитов в гривны

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НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса - эксперт

Эксперт считает, что НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса.

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Украинский рынок пополнится валютой благодаря экспорту и поступлениям от США - Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил об ожидаемом увеличении валютных поступлений в Украину. Это связано с продажей нового урожая и ожидаемыми $3,9 млрд от США на следующей неделе.

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