Национальный банк Украины представил памятную монету "Тримаймо стрій!" номиналом 5 гривен. Монета посвящена несокрушимости украинских военных и будет доступна с 25 февраля 2025 года тиражом 50 000 штук.
В 2024 году Госфинмониторинг получил 1,75 млн сообщений о подозрительных финансовых операциях, что на 23% больше чем в прошлом году. Материалы на сумму 37,39 млрд грн переданы в правоохранительные органы.
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,7996 грн/долл. , что на 13 копеек ниже предыдущего. Евро установлен на уровне 43,43 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,72-41,75 грн.
Андрей Пышный выразил надежду, что 50% налог на прибыль банков больше не введут. По его словам, банки уже платят повышенную ставку 25%, а ретроспективное налогообложение вредит инвестиционной привлекательности.
Глава НБУ Андрей Пышный рассказал о возможной смене курсообразующей валюты с доллара на евро. Пока окончательного решения нет, но вопрос рассматривается из-за усиления экономических связей с ЕС.
Глава НБУ сообщил, что ограничения на карточные переводы будут отменены после проверки эффективности новых процедур проверки клиентов. Также НБУ работает над созданием специального реестра для выявления дропов.
Национальный банк Украины готов взять на себя часть ответственности за регулирование рынка виртуальных активов. НБУ будет работать над тем, чтобы рынок функционировал без рисков неконтролируемого регуляторного арбитража.
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 14,5% годовых, что на 1% больше предыдущей. Решение направлено на поддержку валютного рынка и контроль инфляции до целевых 5%.
Нацбанк выпустил памятную серебряную монету номиналом 10 гривен с рождественской композицией и символическим образом воина. Тираж составляет 10 тысяч штук, продажа начнется 20 декабря в интернет-магазине НБУ.
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?.
Нацбанк Украины оказался в центре ряда скандалов из-за действий своих должностных лиц. Несмотря на открытые уголовные производства, руководство НБУ игнорирует общественное внимание и не реагирует на нарушения подчиненных, что подрывает доверие к банковской системе страны.
Скандал из-за конфликта с военным Павла Поляруша и дело против Александра Зимы является ярким примером безнаказанности в НБУ. Общество требует ответа, но руководство Нацбанка продолжает игнорировать эти серьезные нарушения, что ставит под угрозу доверие к финансовым институтам страны.
Александр Бабиков рассказал об основных трудностях в расследовании злоупотреблений властью. Ключевыми являются определение объема полномочий чиновника и доказательства связи между его действиями и негативными последствиями.
Затягивание расследования дела против руководителя юрдепартамента НБУ может иметь негативные последствия для государства.
ГБР передало дело Александра Зимы в полицию через 9 месяцев расследования. Эксперты считают, что затягивание дела может подорвать доверие к антикоррупционным усилиям государства.
Регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное дело против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы из-за вероятного злоупотребления им служебным положением Эксперты видят в этом двойные стандарты и возможное покрывание Зимы руководством НБУ.
Глава НБУ Андрей Пышный предложил заменить название "копейка" на "шаг". 50 участников конференции "Money & Banking" подписали открытое письмо в поддержку этой инициативы.
Андрей Пышный призвал оценивать повторное налогообложение банков с точки зрения эффективности и рисков. НБУ надеется, что банки сделают решающий вклад в финансирование дефицита без эмиссионных источников.
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил об ожидаемом умеренном росте инфляции из-за увеличения спроса и расходов. Однако взвешенная политика НБУ будет способствовать постепенному замедлению инфляции до цели 5% в последующие годы.
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что международные резервы Украины на начало сентября превысили 42 млрд долларов. Достижение соглашения с МВФ стало позитивным сигналом для макрофинансовой стабильности страны.
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил о росте объемов гривневого кредитования. В розничном сегменте рост составил 10% по сравнению с 24 февраля 2022 года, в корпоративном - также 10%.
Временная следственная комиссия ВР рассматривает решения для борьбы с "дропами", включая усиление финмониторинга и ограничение оборота. По оценкам, через "дропов" проходит около 200 млрд грн в год.
В июле 2024 года потребительские цены в Украине не изменились по сравнению с июнем, но выросли на 4,3% с начала года. Базовая инфляция в июле составила 0,7%, а с начала года - 4,1%.
За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Одобрено заявки на сумму почти 4 млрд грн, из которых 607 млн грн уже используются бизнесом.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина не только полагается на международную помощь для финансирования дефицита бюджета. Планируется расширение внутренней ресурсной базы для уменьшения дефицита до 10,3% в 2026 году.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил о сохранении устойчивости на валютном рынке благодаря достаточным международным резервам. Прогнозируется рост резервов до 41 млрд долларов в 2024 году.
Эдуард Багиров считает, что Александр Зима подрывает доверие к банковской системе. Правозащитник призывает главу НБУ уволить должностных лиц, которые нарушают закон, для восстановления доверия международных партнеров.
Банки не могут самостоятельно конвертировать валютные кредиты в гривны из-за запрета НБУ. Эксперт считает, что этот вопрос может решить только Национальный банк Украины.
Эксперт считает, что НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса.
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил об ожидаемом увеличении валютных поступлений в Украину. Это связано с продажей нового урожая и ожидаемыми $3,9 млрд от США на следующей неделе.