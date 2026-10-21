В Нацбанке отреагировали на слухи об отставке Андрея Пышного
Киев • УНН
Нацбанк опроверг сообщения об отставке Андрея Пышного после обысков НАБУ. Задержанных и подозреваемых по делу нет.
Андрей Пышный. Фото: страница Андрея Пышного в Facebook
В Национальном банке Украины опровергли информацию о якобы отставке главы НБУ Андрея Пышного, передает УНН.
НБУ официально опровергает слухи о якобы отставке Председателя Национального банка Андрея Пышного
Добавим
Ранее СМИ сообщали, что Пышный после обысков НАБУ написал заявление об отставке.
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что проводит обыски в помещении Национального банка и по месту жительства "одного из сотрудников" 21 октября. Задержанных и подозреваемых нет.