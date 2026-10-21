НАБУ підтвердило обшуки у НБУ та "співробітника"
Київ • УНН
Детективи НАБУ за керівництва САП проводять санкціоновані обшуки у НБУ та вдома в одного зі співробітників. Затримань і підозр немає.
Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що проводить обшуки у приміщенні Національного банку та "одного зі співробітників" за місцем проживання 21 жовтня. Затриманих і підозр немає, повідомили у НАБУ, пише УНН.
У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників. Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли
Як зазначили у НАБУ, "слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування".
Нагадаємо
Раніше у депутатському корпусі повідомили, що Національне антикорупційне бюро України завітало з обшуками до Національного банку України, зокрема до голови регулятора Андрія Пишного.