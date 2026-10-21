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НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

Киев • УНН

 • 5874 просмотра

Детективы НАБУ под руководством САП проводят санкционированные обыски в НБУ и дома у одного из сотрудников. Задержаний и подозрений нет.

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что 21 октября проводит обыски в помещении Национального банка и по месту жительства "одного из сотрудников". Задержаний и подозрений нет, сообщили в НАБУ, пишет УНН.

В ответ на запросы СМИ информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников. Ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали

- указали в НАБУ.

Как отметили в НАБУ, "следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования".

Напомним

Ранее в депутатском корпусе сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины наведалось с обысками в Национальный банк Украины, в частности к главе регулятора Андрею Пышному.

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальный банк Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Андрей Пышный