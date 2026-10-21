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НАБУ прийшло зі слідчими діями в кабінет голови НБУ Пишного - нардеп

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

За даними нардепа Ярослава Железняка, НАБУ проводить слідчі дії в Нацбанку та кабінеті Андрія Пишного. НБУ і бюро ситуацію не прокоментували.

НАБУ прийшло зі слідчими діями в кабінет голови НБУ Пишного - нардеп

Національне антикорупційне бюро України завітало з обшуками до Національного банку України, зокрема до голови регулятора Андрія Пишного. Про це повідомив 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

"За даними наших джерел, то сьогодні НАБУ завітало до…НацБанку. Деталі, що НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного", – зазначив нардеп у соцмережах.

До того ж, за його словами, слідчі дії нібито відбуваються не лише за робочою адресою Пишного.

"Підтверджую, зараз ідуть слідчі дії саме у кабінеті голови НБУ. Не виходить в Президента звільняти людей без підозр", – додав Ярослав Железняк

Пресслужби Національного банку України та Національного антикорупційного бюро не відповіли на запит УНН щодо коментаря.

НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: що відомо10.12.25, 13:38 • 8791 перегляд

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал
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