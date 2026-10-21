НАБУ прийшло зі слідчими діями в кабінет голови НБУ Пишного - нардеп
Київ • УНН
За даними нардепа Ярослава Железняка, НАБУ проводить слідчі дії в Нацбанку та кабінеті Андрія Пишного. НБУ і бюро ситуацію не прокоментували.
Національне антикорупційне бюро України завітало з обшуками до Національного банку України, зокрема до голови регулятора Андрія Пишного. Про це повідомив 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
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"За даними наших джерел, то сьогодні НАБУ завітало до…НацБанку. Деталі, що НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного", – зазначив нардеп у соцмережах.
До того ж, за його словами, слідчі дії нібито відбуваються не лише за робочою адресою Пишного.
"Підтверджую, зараз ідуть слідчі дії саме у кабінеті голови НБУ. Не виходить в Президента звільняти людей без підозр", – додав Ярослав Железняк
Пресслужби Національного банку України та Національного антикорупційного бюро не відповіли на запит УНН щодо коментаря.
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