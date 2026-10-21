НАБУ пришло со следственными действиями в кабинет главы НБУ Пышного - нардеп
Киев • УНН
По данным нардепа Ярослава Железняка, НАБУ проводит следственные действия в Нацбанке и кабинете Андрея Пышного. НБУ и бюро ситуацию не прокомментировали.
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Национальном банке Украины, в частности у главы регулятора Андрея Пышного. Об этом сообщил 21 октября народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
"По данным наших источников, сегодня НАБУ наведалось в…Нацбанк. Детали: НАБУ пришло именно к главе Нацбанка Андрею Пышному", – отметил нардеп в соцсетях.
Кроме того, по его словам, следственные действия якобы происходят не только по рабочему адресу Пышного.
"Подтверждаю, сейчас идут следственные действия именно в кабинете главы НБУ. У Президента не получается увольнять людей без подозрений", – добавил Ярослав Железняк
Пресс-службы Национального банка Украины и Национального антикоррупционного бюро не ответили на запрос УНН с просьбой о комментарии.
НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы: что известно10.12.25, 13:38 • 8791 просмотр