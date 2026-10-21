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НАБУ пришло со следственными действиями в кабинет главы НБУ Пышного - нардеп

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

По данным нардепа Ярослава Железняка, НАБУ проводит следственные действия в Нацбанке и кабинете Андрея Пышного. НБУ и бюро ситуацию не прокомментировали.

НАБУ пришло со следственными действиями в кабинет главы НБУ Пышного - нардеп

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Национальном банке Украины, в частности у главы регулятора Андрея Пышного. Об этом сообщил 21 октября народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"По данным наших источников, сегодня НАБУ наведалось в…Нацбанк. Детали: НАБУ пришло именно к главе Нацбанка Андрею Пышному", – отметил нардеп в соцсетях.

Кроме того, по его словам, следственные действия якобы происходят не только по рабочему адресу Пышного.

"Подтверждаю, сейчас идут следственные действия именно в кабинете главы НБУ. У Президента не получается увольнять людей без подозрений", – добавил Ярослав Железняк

Пресс-службы Национального банка Украины и Национального антикоррупционного бюро не ответили на запрос УНН с просьбой о комментарии.

НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы: что известно10.12.25, 13:38 • 8791 просмотр

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
ИИ (искусственный интеллект)
Обыск
Национальный банк Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Андрей Пышный