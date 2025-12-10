НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы: что известно

Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области, а также в центральном аппарате Государственной налоговой службы, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение ГНС.

Как сообщили в Налоговой, уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.