НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы: что известно
Киев • УНН
Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой и Николаевской областях, а также в центральном аппарате Государственной налоговой службы. Уголовное производство касается событий 2024-2025 годов, связанных с рисковыми предприятиями.
Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области, а также в центральном аппарате Государственной налоговой службы, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение ГНС.
Официально: 10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проходили в центральном аппарате ГНС
Как сообщили в Налоговой, уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.
Данные досудебного расследования и подробности дела – компетенция правоохранителей. Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов