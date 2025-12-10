$42.180.11
НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы: что известно

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой и Николаевской областях, а также в центральном аппарате Государственной налоговой службы. Уголовное производство касается событий 2024-2025 годов, связанных с рисковыми предприятиями.

НАБУ провело обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы: что известно

Детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области, а также в центральном аппарате Государственной налоговой службы, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение ГНС.

Официально: 10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проходили в центральном аппарате ГНС

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Налоговой, уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

Данные досудебного расследования и подробности дела – компетенция правоохранителей. Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов

- добавили в Налоговой службе.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Обыск
Государственная налоговая служба Украины
Хмельницкая область
Николаевская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины