Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
Киев • УНН
Канье Уэст и Бьянка Сенсори провели день в California Adventure, катаясь на аттракционах с двумя его детьми, 10-летним Сейнтом и 7-летней Чикаго. Охрана присутствовала, но инцидентов не зафиксировано.
Канье Уэст и Бьянка Цензори провели день в California Adventure, наслаждаясь аттракционами с двумя его детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tmz.
Подробности
Рэпер и его жена посетили DCA в воскресенье вместе с Сейнт и Чикаго Уэст, а также с двумя его средними детьми, которым 10 и 7 лет соответственно.
Нам говорят, что они вдвоем катались на Incredicoaster — самых больших американских горках парка — и на водном аттракционе Grizzly River Run.
Во время прогулки присутствовала и охрана — стояли в стратегических точках очередей на поездки, хотя, как утверждает издание, никто не пытался связаться со знаменитой семьей.
Это не первый раз, когда Канье и Бьянка посещают курорт Диснея в Калифорнии. Они появляются там примерно раз в год с момента женитьбы, хотя обычно они посещают OG Disney вместо California Adventure.
Напомним
Супруги Канье Уэста и Бьянки Цензори решили дать браку второй шанс после недавнего разрыва. Пара появилась вместе на премьере нового фильма, где Бьянка сыграла главную роль.