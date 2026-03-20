Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерам

Известная украинская писательница и музыкант Ирэна Карпа поделилась воспоминаниями о первом опыте и взаимодействии с модой. По ее словам, первые стильные эксперименты происходили на секонд-хендах Франковска и базарах Тернополя, где она покупала комбинезоны для сценических выступлений, передает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Настоящим открытием для писательницы стало знакомство с украинскими дизайнерами. В частности, платье от Оксаны Караванской вдохновило ее поддерживать локальных творцов. Во время Майдана Карпа продала старые вещи, чтобы обеспечить семью, а впоследствии сформировала собственный гардероб из украинских брендов.

В частности, Карпа вспомнила, что знакомство с украинскими творцами стало возможным благодаря ее подруге, которая продавала артистке брендовые вещи за кругленькую сумму.

Так у меня появлялись всякие ужасные розовые плащи или лаковые балетки, которые яростно врезались в ноги. - Но ведь это из Италии! - кричала она. И я, наивная, свято в это верила. У этой подружки было невероятное платье от Оксаны Караванской, которое было куда красивее всего того дорогого и богатого… Это все то дорогое и богатое итальянское. На то платье я даже облизываться не могла - так дорого она за него хотела. Но с тех пор во мне поселилась эта жажда: мочь себе позволить украинских дизайнеров