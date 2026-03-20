Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерів

Київ • УНН

 • 23161 перегляди

Письменниця поділилася спогадами про експерименти зі стилем на базарах та купівлю незручного взуття. Тепер вона надає перевагу українським дизайнерам.

Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерів
Фото: www.instagram.com/qarpa

Відома українська письменниця та музикантка Ірена Карпа поділилася спогадами про перший досвід та взаємодію з модою. За її словами, перші стильні експерименти відбувалися на секонд-хендах Франківська та базарах Тернополя, де вона купувала комбінезони для сценічних виступів, передає УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Було мало грошей, але велике бажання виглядати стильно

- зазначила Карпа у своєму дописі. Вона також згадала, що подруга продавала їй дороге імпортне взуття та одяг, який часто виявлявся незручним.

Справжнє відкриття для письменниці стало знайомство з українськими дизайнерами. Зокрема, сукня від Оксани Караванської надихнула її підтримувати локальних творців. Під час Майдану Карпа продала старі речі, щоб забезпечити сім’ю, а згодом сформувала власний гардероб із українських брендів.

Зокрема, Карпа пригадала, що знайомство з українськими творцями стало можливим через її подругу, яка продавала артистці брендові речі за кругленьку суму.

Так у мене з’являлися всілякі жахливі рожеві плащі чи лакові балетки, що люто врізалися в ноги. - Але ж це з Італії! - кричала вона. І я, наївна, свято в це вірила. У цієї подружки була неймовірна сукня від Оксани Караванської, яка була куди красивіша за все те дороге й багате… Це все те дороге й багате італійське. На ту сукню я навіть облизуватися не могла - так дорого вона за неї хотіла. Але відтоді в мені поселилася оця жага: могти собі дозволити українських дизайнерів

- повідомила Карпа.

Нагадаємо

Художниця з костюмів Кейт Гоулі отримала Оскар у категорії "Найкращий дизайн костюмів" за роботу над фільмом Франкенштейн.

Станіслав Кармазін

