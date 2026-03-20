Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерів
Київ • УНН
Письменниця поділилася спогадами про експерименти зі стилем на базарах та купівлю незручного взуття. Тепер вона надає перевагу українським дизайнерам.
Відома українська письменниця та музикантка Ірена Карпа поділилася спогадами про перший досвід та взаємодію з модою. За її словами, перші стильні експерименти відбувалися на секонд-хендах Франківська та базарах Тернополя, де вона купувала комбінезони для сценічних виступів, передає УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
Було мало грошей, але велике бажання виглядати стильно
Справжнє відкриття для письменниці стало знайомство з українськими дизайнерами. Зокрема, сукня від Оксани Караванської надихнула її підтримувати локальних творців. Під час Майдану Карпа продала старі речі, щоб забезпечити сім’ю, а згодом сформувала власний гардероб із українських брендів.
Зокрема, Карпа пригадала, що знайомство з українськими творцями стало можливим через її подругу, яка продавала артистці брендові речі за кругленьку суму.
Так у мене з’являлися всілякі жахливі рожеві плащі чи лакові балетки, що люто врізалися в ноги. - Але ж це з Італії! - кричала вона. І я, наївна, свято в це вірила. У цієї подружки була неймовірна сукня від Оксани Караванської, яка була куди красивіша за все те дороге й багате… Це все те дороге й багате італійське. На ту сукню я навіть облизуватися не могла - так дорого вона за неї хотіла. Але відтоді в мені поселилася оця жага: могти собі дозволити українських дизайнерів
