Повітряна тривога по всій Україні: у низці регіонів повідомляють про вибухи та роботу ППО

По всій території України оголошено повітряну тривогу, зафіксовано вибухи в Одесі та Хмельницькій області. У Київській області працює ППО, а над західними регіонами помічено рух ракет.