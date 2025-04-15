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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4752 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30527 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161154 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139324 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142066 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136362 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136124 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196736 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3598 перегляди

У Тернопільській області поліцейська виявила у школярки заборонену речовину

У Тернополі інспекторка Служби освітньої безпеки виявила у 15-річної школярки поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Кримінал та НП • 8 квітня, 14:49 • 11968 перегляди

Поліція ліквідувала групу шахраїв, які не поставили проплачені дрони ЗСУ

Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка ошукала замовників на 11 млн грн, не поставивши понад 100 дронів для ЗСУ. Шахраї брали повну передоплату та зникали.

Кримінал та НП • 8 квітня, 13:24 • 10491 перегляди

Через смерть дитини при лікуванні зубів у Тернополі судитимуть двох лікарів

У Тернополі судитимуть двох лікарів за неналежне виконання обов’язків, що призвело до смерті дитини під час лікування зубів. Хлопчик помер у реанімації після стоматологічної операції.

Здоров'я • 31 березня, 09:04 • 19728 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

СБУ та Нацполіція затримали 14-річну школярку, завербовану рф для підриву райуправління поліції у Тернополі. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Війна • 21 березня, 08:16 • 42395 перегляди

Run4Victory: у Черкасах відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів

6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.

Суспільство • 12 березня, 17:04 • 22907 перегляди

У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу

У Тернополі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів та видиму пожежу в місті.

Суспільство • 7 березня, 03:10 • 120050 перегляди

Ексголові Тернопільської облради Головку повідомили про нову підозру

Михайлу Головку повідомили про нову підозру щодо недекларування квартири, паркомісця та інших об'єктів. Наразі у ВАКС також розглядається справа щодо отримання ним неправомірної вигоди від бізнесмена.

Політика • 21 лютого, 15:23 • 37798 перегляди

В Одеській області помер 3-річний хлопчик, якого раніше госпіталізували з травмами

У реанімації помер трирічний хлопчик, якого доставили до лікарні без свідомості. Раніше дитина отримала травми від падіння зі столу.

Суспільство • 12 лютого, 20:15 • 56684 перегляди

Медуніверситет Тернополя оголосив тендер на закупівлю 250 свиней для експериментів

Тернопільський національний медичний університет оголосив тендер на закупівлю 250 живих свиней для експериментальних досліджень. Бюджет закупівлі становить 900 000 гривень, торги проводяться через систему Prozorro.

Суспільство • 10 лютого, 22:21 • 34863 перегляди

У Кременці молодик з ножем та сокирою напав на трьох людей у розважальному закладі

20-річний житель Тернопільщини під час святкування дня народження напав на трьох знайомих з ножем та сокирою. Потерпілі отримали серйозні поранення, один перебуває в реанімації в критичному стані.

Суспільство • 9 лютого, 19:19 • 40977 перегляди

У житомирському дитсадку вихователька застосувала силу до малюків на прогулянці: Освітній омбудсмен відреагував

Камери зафіксували, як вихователька дитсадка №58 у Житомирі штовхала дітей під час прогулянки. Освітній омбудсмен відреагував на інцидент, виховательку звільнили, розпочато службове розслідування.

Суспільство • 6 лютого, 08:50 • 29080 перегляди

На Полтавщині невідомі пошкодили меморіал загиблого воїна: поліція шукає винних

На Алеї Слави в Терешківській громаді невідома особа зрізала плакат із зображенням загиблого захисника України. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" та шукає причетних.

Кримінал та НП • 24 січня, 08:03 • 27536 перегляди

У Тернополі невідомі обстріляли приміщення церкви УПЦ МП: що відомо

На вулиці Коновальця в Тернополі виявили пошкоджене кулею вікно єпархіального приміщення УПЦ МП. Інцидент стався між 18 та 21 січня, поліція проводить розслідування та вивчає записи з камер спостереження.

Кримінал та НП • 22 січня, 15:09 • 33066 перегляди

Командир взводу платив підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки

На Тернопільщині викрито командира, який виплатив солдату 1 млн грн за ремонт приватного будинку замість служби. Підозрюваним загрожує до 6 та 10 років позбавлення волі відповідно.

Кримінал та НП • 21 січня, 11:13 • 30561 перегляди

Під Кременцем на Тернопільщині у ДТП загинуло немовля

У селі Старий Почаїв автомобіль Chrysler Raw Van врізався в бетонні плити. В результаті аварії загинуло 4-місячне немовля, а батьки отримали травми.

Суспільство • 21 грудня, 20:02 • 31414 перегляди

Смерть хлопчика під час лікування зубів: у Тернополі лікарці повідомлено про підозру

У Тернополі під час стоматологічного лікування під наркозом помер хлопчик віком 1 рік 10 місяців. Лікарці повідомлено про підозру.

Здоров'я • 16 грудня, 08:22 • 18600 перегляди

Через атаку рф на Тернопільщині пошкоджено промисловий об'єкт, на Прикарпатті цілили по критичній інфраструктурі: ДСНС показала ліквідацію наслідків

У Тернопільській області пошкоджено промисловий об'єкт, на Прикарпатті - об'єкти критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежі, постраждалих немає.

Війна • 13 грудня, 11:18 • 23186 перегляди

Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни - ОВА

Вранці 13 грудня рф атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Також зафіксовано удари по енергетичних об'єктах Львівщини та Тернопільщини, постраждалих немає.

Суспільство • 13 грудня, 08:25 • 22379 перегляди

Ракетна атака рф на Тернопільщині: що відомо про наслідки

У Тернопільській області зафіксовано ракетну атаку ворога з негативними наслідками. Жертв немає, критична інфраструктура працює в штатному режимі.

Війна • 13 грудня, 08:13 • 18436 перегляди

Ще одна ракета рухається у бік Франківщини - ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети з Хмельницької області. Ракета прямує через Тернопільщину в напрямку Івано-Франківської області.

Війна • 13 грудня, 07:55 • 29289 перегляди

Половина Тернопільщини без світла через удари рф

Внаслідок ракетної атаки рф по енергооб'єктах 50% споживачів Тернопільської області залишились без електропостачання. В регіоні введено обмеження споживання з 1 до 3 черги одночасно.

Суспільство • 13 грудня, 07:12 • 19682 перегляди

Ще одні пуски "Кинджалів"- Львівська ОВА

У Львівській ОВА повідомили про нові пуски російських ракет "Кинджал". Ракети рухаються з півночі Хмельниччини в напрямку Тернопільської області.

Війна • 13 грудня, 07:04 • 25554 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: у низці регіонів повідомляють про вибухи та роботу ППО

По всій території України оголошено повітряну тривогу, зафіксовано вибухи в Одесі та Хмельницькій області. У Київській області працює ППО, а над західними регіонами помічено рух ракет.

Війна • 13 грудня, 06:23 • 29942 перегляди

Після атаки дронів на Тернопільщині відновили електропостачання всім споживачам

В Тернопільській області відновили електропостачання після нічної атаки російських дронів на енергооб'єкт. В усіх регіонах України застосовуються погодинні відключення через дефіцит потужності.

Суспільство • 3 грудня, 08:46 • 21105 перегляди

Удар по Тернополю: армія рф поцілила по одному з підприємств, виникла пожежа

російські війська атакували БПЛА підприємство в Тернополі, що спричинило пожежу. Внаслідок атаки частина міста залишилась без світла, постраждалих немає.

Суспільство • 3 грудня, 06:23 • 19177 перегляди

Нічний удар дрона пошкодив енергетичний об'єкт у Тернополі

У Тернополі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без електропостачання, на місці працюють рятувальники та енергетики.

Суспільство • 3 грудня, 03:23 • 81157 перегляди

Армія рф влучила по житловому будинку в Тернополі дроном "Герань" - ОВА

Внаслідок атаки російського безпілотника "Герань" по житловому будинку в Тернополі загинув чоловік, троє поранені. Дружина загиблого перебуває у важкому стані, оцінюється придатність будинку для подальшої експлуатації.

Суспільство • 2 грудня, 08:53 • 19653 перегляди

Наслідки атаки дрона у Тернополі: одна людина загинула, 3 осіб постраждали та зафіксовані масштабні руйнування

Внаслідок ворожої атаки на Тернопільщині загинула одна людина, троє поранені, евакуйовано близько сотні мешканців. Пошкоджено будівлі та 20 автомобілів, на місці працюють рятувальники.

Суспільство • 2 грудня, 05:25 • 80841 перегляди