У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
У Тернополі інспекторка Служби освітньої безпеки виявила у 15-річної школярки поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка ошукала замовників на 11 млн грн, не поставивши понад 100 дронів для ЗСУ. Шахраї брали повну передоплату та зникали.
У Тернополі судитимуть двох лікарів за неналежне виконання обов’язків, що призвело до смерті дитини під час лікування зубів. Хлопчик помер у реанімації після стоматологічної операції.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
СБУ та Нацполіція затримали 14-річну школярку, завербовану рф для підриву райуправління поліції у Тернополі. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.
У Тернополі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів та видиму пожежу в місті.
Михайлу Головку повідомили про нову підозру щодо недекларування квартири, паркомісця та інших об'єктів. Наразі у ВАКС також розглядається справа щодо отримання ним неправомірної вигоди від бізнесмена.
У реанімації помер трирічний хлопчик, якого доставили до лікарні без свідомості. Раніше дитина отримала травми від падіння зі столу.
Тернопільський національний медичний університет оголосив тендер на закупівлю 250 живих свиней для експериментальних досліджень. Бюджет закупівлі становить 900 000 гривень, торги проводяться через систему Prozorro.
20-річний житель Тернопільщини під час святкування дня народження напав на трьох знайомих з ножем та сокирою. Потерпілі отримали серйозні поранення, один перебуває в реанімації в критичному стані.
Камери зафіксували, як вихователька дитсадка №58 у Житомирі штовхала дітей під час прогулянки. Освітній омбудсмен відреагував на інцидент, виховательку звільнили, розпочато службове розслідування.
На Алеї Слави в Терешківській громаді невідома особа зрізала плакат із зображенням загиблого захисника України. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" та шукає причетних.
На вулиці Коновальця в Тернополі виявили пошкоджене кулею вікно єпархіального приміщення УПЦ МП. Інцидент стався між 18 та 21 січня, поліція проводить розслідування та вивчає записи з камер спостереження.
На Тернопільщині викрито командира, який виплатив солдату 1 млн грн за ремонт приватного будинку замість служби. Підозрюваним загрожує до 6 та 10 років позбавлення волі відповідно.
У селі Старий Почаїв автомобіль Chrysler Raw Van врізався в бетонні плити. В результаті аварії загинуло 4-місячне немовля, а батьки отримали травми.
У Тернополі під час стоматологічного лікування під наркозом помер хлопчик віком 1 рік 10 місяців. Лікарці повідомлено про підозру.
У Тернопільській області пошкоджено промисловий об'єкт, на Прикарпатті - об'єкти критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежі, постраждалих немає.
Вранці 13 грудня рф атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Також зафіксовано удари по енергетичних об'єктах Львівщини та Тернопільщини, постраждалих немає.
У Тернопільській області зафіксовано ракетну атаку ворога з негативними наслідками. Жертв немає, критична інфраструктура працює в штатному режимі.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети з Хмельницької області. Ракета прямує через Тернопільщину в напрямку Івано-Франківської області.
Внаслідок ракетної атаки рф по енергооб'єктах 50% споживачів Тернопільської області залишились без електропостачання. В регіоні введено обмеження споживання з 1 до 3 черги одночасно.
У Львівській ОВА повідомили про нові пуски російських ракет "Кинджал". Ракети рухаються з півночі Хмельниччини в напрямку Тернопільської області.
По всій території України оголошено повітряну тривогу, зафіксовано вибухи в Одесі та Хмельницькій області. У Київській області працює ППО, а над західними регіонами помічено рух ракет.
В Тернопільській області відновили електропостачання після нічної атаки російських дронів на енергооб'єкт. В усіх регіонах України застосовуються погодинні відключення через дефіцит потужності.
російські війська атакували БПЛА підприємство в Тернополі, що спричинило пожежу. Внаслідок атаки частина міста залишилась без світла, постраждалих немає.
У Тернополі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без електропостачання, на місці працюють рятувальники та енергетики.
Внаслідок атаки російського безпілотника "Герань" по житловому будинку в Тернополі загинув чоловік, троє поранені. Дружина загиблого перебуває у важкому стані, оцінюється придатність будинку для подальшої експлуатації.
Внаслідок ворожої атаки на Тернопільщині загинула одна людина, троє поранені, евакуйовано близько сотні мешканців. Пошкоджено будівлі та 20 автомобілів, на місці працюють рятувальники.