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День, який змінив світ – рівно 87 років тому розпочалася Друга світова війна

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

1 вересня 1939 року нацистська Німеччина вторглася до Польщі, розпочавши Другу світову війну. 17 вересня до війни долучився СРСР.

День, який змінив світ – рівно 87 років тому розпочалася Друга світова війна

У цей день, 1 вересня, 87 років тому почалась Друга світова війна - глобальний збройний конфлікт, що тривав від 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року. У війні взяло участь понад 60 країн, у тому числі і Україна, пише УНН.

Деталі

1 вересня 1939 року, через тиждень після підписання договору про ненапад із СРСР (так званого пакту Ріббентропа-Молотова) нацистська Німеччина вторглася на територію Польщі, розпочавши найбільшу та найкривавішу трагедію людства - Другу світову війну.

Для України Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Українці у складі польської армії вступили у бій вже 1 вересня 1939 року, а українські міста Львів, Самбір та Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією у перші дні війни. Частина української етнічної території була окупована нацистами в перші тижні війни.

Без підтримки західноєвропейських союзників польське військо змушене було відступати на схід, вглиб країни. 8 вересня перші німецькі підрозділи досягли Варшави. Оборона польської столиці тривала 20 днів.

17 вересня 1939 року, відповідно до домовленостей із Гітлером, на територію Польщі зі сходу увійшли радянські війська. Того ж дня ними були зайняті Тернопіль та Рівне, наступного – Коломия, Станіславів (нинішній Івано-Франківськ) та Луцьк.

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До 20 вересня Львів був оточений нацистами, а 22 – до міста підійшли підрозділи Червоної армії, які допомогли Вермахту добити оборонців Бресту. 22 вересня 1939 року там відбувся спільний радянсько-німецький військовий парад Вермахту та Червоної армії. 24 вересня радянські й німецькі війська здійснили спільну операцію з оточення польських з’єднань під Замостям. 28 вересня впала Варшава.

Перетин Червоною армією державного кордону Польщі означав фактичний вступ Радянського Союзу у Другу світову війну 17 вересня 1939 року на боці нацистської Німеччини.

Територіальний поділ Польщі між СРСР і Німеччиною був завершений 28 вересня 1939 року підписанням договору про дружбу і кордон.

Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між Третім Рейхом і СРСР до складу Радянського Союзу у 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940 році – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.

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Наприкінці 1939 року СРСР здійснив напад на Фінляндію, розв’язавши радянсько-фінську війну 1939–1940 років, за що був оголошений агресором і виключений з Ліги націй 14 грудня 1939 року.

Радянський Союз з вересня 1939 року по червень 1941 року залишався союзником Третього рейху, поставляючи йому необхідні для ведення агресії в Європі сировину, матеріали, інформацію.

За підрахунками Інституту історії України НАНУ прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять 8-10 млн чоловік.

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Павло Башинський

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