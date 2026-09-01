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День, изменивший мир, — ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу, начав Вторую мировую войну. 17 сентября к войне присоединился СССР.

День, изменивший мир, — ровно 87 лет назад началась Вторая мировая война

В этот день, 1 сентября, 87 лет назад началась Вторая мировая война — глобальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В войне приняли участие более 60 стран, в том числе и Украина, пишет УНН.

Детали

1 сентября 1939 года, через неделю после подписания договора о ненападении с СССР (так называемого пакта Риббентропа — Молотова), нацистская Германия вторглась на территорию Польши, начав величайшую и самую кровавую трагедию человечества — Вторую мировую войну.

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Украинцы в составе польской армии вступили в бой уже 1 сентября 1939 года, а украинские города Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиации в первые дни войны. Часть украинской этнической территории была оккупирована нацистами в первые недели войны.

Без поддержки западноевропейских союзников польская армия вынуждена была отступать на восток, вглубь страны. 8 сентября первые немецкие подразделения достигли Варшавы. Оборона польской столицы продолжалась 20 дней.

17 сентября 1939 года, согласно договорённостям с Гитлером, на территорию Польши с востока вошли советские войска. В тот же день ими были заняты Тернополь и Ровно, на следующий — Коломыя, Станиславов (нынешний Ивано-Франковск) и Луцк.

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К 20 сентября Львов был окружён нацистами, а 22-го — к городу подошли подразделения Красной армии, которые помогли Вермахту добить защитников Бреста. 22 сентября 1939 года там состоялся совместный советско-германский военный парад Вермахта и Красной армии. 24 сентября советские и немецкие войска провели совместную операцию по окружению польских соединений под Замостьем. 28 сентября пала Варшава.

Пересечение Красной армией государственной границы Польши означало фактическое вступление Советского Союза во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года на стороне нацистской Германии.

Территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершён 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе.

В результате передела Центральной и Восточной Европы между Третьим рейхом и СССР в состав Советского Союза в 1939 году были включены территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а в 1940 году — страны Балтии, Бессарабия и Северная Буковина.

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В конце 1939 года СССР совершил нападение на Финляндию, развязав советско-финскую войну 1939–1940 годов, за что был объявлен агрессором и исключён из Лиги Наций 14 декабря 1939 года.

Советский Союз с сентября 1939 года по июнь 1941 года оставался союзником Третьего рейха, поставляя ему необходимые для ведения агрессии в Европе сырьё, материалы и информацию.

По подсчётам Института истории Украины НАНУ прямые людские потери Украины во Второй мировой войне составляют 8–10 млн человек.

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Павел Башинский

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