Германия вернула Польше культурные ценности, вывезенные во время Второй мировой войны

Германия передала Польше несколько культурных артефактов, которые были вывезены во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Передача состоялась в рамках Немецко-польского форума в Берлине, сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Среди возвращенных ценностей – рукопись на пергаменте XIV века, золотой перстень с бриллиантом XVI века и одиннадцать миниатюрных моделей железной дороги из коллекции Варшавского музея транспорта.

Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер назвал передачу артефактов "важным жестом признания исторической несправедливости".

Польша поддерживает отмену защиты для украинских мужчин призывного возраста в ЕС

В свою очередь глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что возвращение культурных ценностей является проявлением взаимного уважения и свидетельством ответственности Германии за преступления прошлого.

Сотрудничество между странами

Передача состоялась к 35-й годовщине подписания немецко-польского договора о добрососедстве 1991 года. Правительство Германии также заявило о готовности рассматривать новые польские запросы о реституции и продолжать поиск произведений искусства, награбленных нацистами.

Кроме того, по случаю годовщины Германия и Польша предоставят молодежи по 30 тысяч бесплатных проездных билетов Interrail для развития молодежных обменов между двумя странами.

Германия предлагает направить €6,6 млрд фонда ЕС на помощь Украине, Польша против