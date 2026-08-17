Катастрофа Су-24М на Хмельниччине: специалисты расшифровали бортовой самописец, причиной повреждения самолёта могла стать птица

Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолёта Су-24М, который разбился в Хмельницкой области. По данным бортового регистратора, во время полёта отказали элементы системы управления на левом крыле. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз, передаёт УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР продолжают расследовать обстоятельства падения военного самолёта Су-24М в Хмельницкой области, в результате которого погибли два пилота. В настоящее время специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолёта. Также следователи получили результаты служебного расследования, проведённого командованием Воздушных сил ВСУ, и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу - говорится в сообщении.

Детали

По данным бортового регистратора, во время полёта отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого самолёт потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси. Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч.

По предварительным выводам служебного расследования Воздушных сил ВСУ, причиной повреждения самолёта мог стать внешний фактор — столкновение с птицей. Вместе с тем эта версия ещё требует экспертного подтверждения.

Назначенная следователями авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли выявленные повреждения привести к критической потере управляемости и имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолётом и предотвратить катастрофу. Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз.

Напомним

Напомним, трагедия произошла 16 июня 2026 года около 19:00 возле одного из населённых пунктов Хмельницкой области. В тот день самолёт выполнял второй вылет. Оба члена экипажа погибли.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлёкшее катастрофу или другие тяжкие последствия.