"АТЕШ" разведал российский завод, продукцию которого используют для производства БПЛА
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" заявили о разведке новгородского завода стекловолокна для военной промышленности РФ. Независимого подтверждения нет.
Агенты движения «АТЕШ» провели разведку новгородского завода стекловолокна, продукция которого может использоваться при производстве беспилотников и другой военной техники. Об этом сообщили в движении «АТЕШ», пишет УНН.
Детали
По данным движения, предприятие производит стекловолокно и базальтовое волокно. Эти материалы применяют для изготовления лёгких композитных элементов для авиации, ракет, БПЛА, кораблей и бронетехники.
Также продукция завода может использоваться для электроизоляции кабелей и оборудования, теплозащиты моторных отсеков и создания защитных слоёв от ударов и осколков.
В «АТЕШ» заявили о разведке предприятий
В движении обнародовали координаты предприятия и заявили, что объекты, задействованные в обеспечении российского военно-промышленного комплекса, остаются в поле их внимания.
Независимого подтверждения информации о проведении агентами «АТЕШ» разведки этого предприятия пока нет.
АТЕШ заявил об ударе по железнодорожной логистике россиян в Воронежской области23.09.26, 07:50 • 3888 просмотров