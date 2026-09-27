"АТЕШ" разведал российский завод, продукцию которого используют для производства БПЛА

Агенты движения «АТЕШ» провели разведку новгородского завода стекловолокна, продукция которого может использоваться при производстве беспилотников и другой военной техники. Об этом сообщили в движении «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным движения, предприятие производит стекловолокно и базальтовое волокно. Эти материалы применяют для изготовления лёгких композитных элементов для авиации, ракет, БПЛА, кораблей и бронетехники.

Также продукция завода может использоваться для электроизоляции кабелей и оборудования, теплозащиты моторных отсеков и создания защитных слоёв от ударов и осколков.

В «АТЕШ» заявили о разведке предприятий

В движении обнародовали координаты предприятия и заявили, что объекты, задействованные в обеспечении российского военно-промышленного комплекса, остаются в поле их внимания.

Независимого подтверждения информации о проведении агентами «АТЕШ» разведки этого предприятия пока нет.

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