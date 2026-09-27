"АТЕШ" разведал российский завод, продукцию которого используют для производства БПЛА

$44.9751.12
ukenru
Эксклюзив
05:15 • 6894 просмотра
В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам
04:52 • 10680 просмотра
Украинский робот-эвакуатор MAUL после подрыва на мине и удара дрона смог вывезти раненого бойца
04:33 • 10365 просмотра
Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД
02:55 • 13442 просмотра
США и Россия ослабили правила для боевого ИИ: машины могут получить больше свободы решать, кого атаковать
01:56 • 14972 просмотра
Трамп не подтвердил слова Зеленского о разрешении Украине производить ракеты для Patriot
00:55 • 13914 просмотра
Rheinmetall поставил Украине миллионы боеприпасов за время войны: о каком именно оружии идет речь
26 сентября, 23:56 • 14890 просмотра
В Украине зафиксировали случаи смертельно опасного ботулизма после "инъекций красоты"
26 сентября, 22:55 • 13422 просмотра
Лавров заявил, что призывы Европы готовиться к войне с Россией могут стать «самоисполняющимся пророчеством»Video
26 сентября, 21:56 • 13771 просмотра
Россия начала вербовать жителей Таиланда в свою армию, обещая «безопасную» службу вдали от Украины
26 сентября, 20:55 • 17828 просмотра
После разговора с лавровым глава МИД Германии позвонил Сибиге и рассказал о результатах переговоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0.6м/с
73%
760мм
Популярные новости
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 14724 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 12496 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 11915 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 11156 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова02:06 • 5944 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 45274 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 61296 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 66289 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 58112 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 54360 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова02:06 • 6122 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 11239 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 11987 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 12561 просмотра
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 14786 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
The Washington Post
Хранитель
MIM-104 Patriot

"АТЕШ" разведал российский завод, продукцию которого используют для производства БПЛА

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

Агенты "АТЕШ" заявили о разведке новгородского завода стекловолокна для военной промышленности РФ. Независимого подтверждения нет.

"АТЕШ" разведал российский завод, продукцию которого используют для производства БПЛА

Агенты движения «АТЕШ» провели разведку новгородского завода стекловолокна, продукция которого может использоваться при производстве беспилотников и другой военной техники. Об этом сообщили в движении «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным движения, предприятие производит стекловолокно и базальтовое волокно. Эти материалы применяют для изготовления лёгких композитных элементов для авиации, ракет, БПЛА, кораблей и бронетехники.

Также продукция завода может использоваться для электроизоляции кабелей и оборудования, теплозащиты моторных отсеков и создания защитных слоёв от ударов и осколков.

В «АТЕШ» заявили о разведке предприятий

В движении обнародовали координаты предприятия и заявили, что объекты, задействованные в обеспечении российского военно-промышленного комплекса, остаются в поле их внимания.

Независимого подтверждения информации о проведении агентами «АТЕШ» разведки этого предприятия пока нет.

АТЕШ заявил об ударе по железнодорожной логистике россиян в Воронежской области23.09.26, 07:50 • 3888 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине