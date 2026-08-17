Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах

Фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака Су-24М, який розбився у Хмельницькій області. За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР продовжують розслідувати обставини падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє пілотів. Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака. Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Нагадаємо

Нагадаємо, трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.