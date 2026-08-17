$44.710.0151.710.15
ukenru
Ексклюзив
13:18 • 910 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
12:51 • 3138 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
12:21 • 11159 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
11:06 • 17400 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
09:35 • 14653 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 14835 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 14785 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
17 серпня, 06:18 • 21318 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
17 серпня, 05:27 • 23841 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 20413 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+30°
2м/с
37%
742мм
Популярнi новини
Meta може бути змушена назавжди змінити Instagram і Facebook через суд у США17 серпня, 03:32 • 3782 перегляди
Трамп привітав оборонний пакт Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану17 серпня, 03:47 • 5382 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 17979 перегляди
У Польщі напали на двох українських дітей через українську мову, нападників шукають - консульство17 серпня, 06:13 • 11809 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 17117 перегляди
Публікації
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя12:21 • 11159 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
11:06 • 17400 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 68782 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 67369 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 118073 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Музикант
Дмитро Говсєєв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 17504 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 34258 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 33339 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 62664 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 99521 перегляди
Актуальне
Су-24
Fox News
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах

Київ • УНН

 • 3142 перегляди

Фахівці завершили розшифрування бортового реєстратора Су-24М, який розбився на Хмельниччині. За даними, відмовили елементи системи управління на лівому крилі, остаточні висновки після експертиз.

Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах

Фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака Су-24М, який розбився у Хмельницькій області. За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз, передає УНН із посиланням на ДБР. 

Працівники ДБР продовжують розслідувати обставини падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє пілотів. Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака. Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Нагадаємо

Нагадаємо, трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Дорожньо-транспортна пригода
Су-24
Харківська область
Повітряні сили Збройних сил України