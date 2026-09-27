В Генштабе раскрыли потери оккупантов за сутки — сколько "минуснули" военных и техники

В Генеральном штабе заявили, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков достигли почти 1,7 тыс. человек, кроме того — обезврежены четыре средства ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, передает УНН.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также обезврежены восемь танков, семь боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 517 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники врага — говорится в сводке.

Детали

Как сообщили в Генштабе, всего в течение прошедших суток зафиксировано 221 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10489 дронов-камикадзе и осуществили 2729 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 26 — с применением реактивных систем залпового огня — говорится в сводке.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Кореньок, Рогизное, Толстодубово, Потаповка, Сопыч, Кучеровка, Фотовиж, Ястребщина, Бачевск, Шпиль, Горки, Гаврилова Слобода, Стариково, Прогресс и Новая Гута Сумской области; Бучки Черниговской области. Авиационному удару подвергся населенный пункт Суходол.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления и управления БПЛА, две артиллерийские системы, четыре важных и логистических объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно штурмовое действие противника. Агрессор нанес один авиаудар, применив 2 КАБ, и осуществил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Терновая, Казачья Лопань и Лиман.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Купянска, Радьковки и Купянска-Узлового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 12 раз атаковали в направлении населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Диброва, Ставки и Чернещина.

На Славянском направлении противник осуществил пять штурмовых действий в районе Кривой Луки, Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в направлении Константиновки.

На Константиновском направлении, по уточненной информации, зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенного пункта Константиновка и в направлении Иллиновки, Торского, Русиного Яра, Приюта, Шахового, Вольного, Степей и Кучерового Яра.

Двадцать шесть атак осуществил враг на Покровском направлении. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Дорожное, Анновка, Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Светлое, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Красноподолье и Новопавловка.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в направлении Воскресенки и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка, Ровное и Горькое.

На Ореховском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Сколько воздушных целей сбила ПВО во время ночной атаки на Украину