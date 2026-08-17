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Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и Родригес

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Журнал Vogue опубликовал кадры со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, которая состоялась 11 августа. Пара поженилась дома в нарядах от Gucci.

Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и Родригес
Фото: instagram.com/georginagio

Модный журнал Vogue показал кадры со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, пишет УНН.

Подробности

"Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились! На протяжении нескольких недель интернет был полон слухов — о дате, месте проведения, списке гостей. (Среди приглашённых знаменитостей были все — от Рио Фердинанда до Рианны.) В итоге свадьба пары состоялась в символическую дату: 11 августа, в 10-ю годовщину их первой встречи в магазине Gucci в Мадриде. Вместо пышного торжества пара, у которой более 750 миллионов подписчиков в Instagram, поженилась в своей гостиной, надев одежду от Gucci by Demna", — рассказывает журнал.

"Это было именно так, как я себе представляла", — отметила Джорджина.

Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17.08.26, 04:05 • 23253 просмотра

Юлия Шрамко

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