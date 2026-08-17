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Vogue показав кадри з весілля Роналду та Родрігес

Київ • УНН

 • 7196 перегляди

Журнал Vogue опублікував кадри з весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес, яке відбулося 11 серпня. Пара одружилася вдома у вбранні від Gucci.

Vogue показав кадри з весілля Роналду та Родрігес
Фото: instagram.com/georginagio

Модний журнал Vogue показав кадри з весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес, пише УНН.

Деталі

"Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися! Протягом тижнів інтернет був сповнений спекуляцій - щодо дати, місця проведення, списку гостей. (Серед запрошених знаменитостей були всі, від Ріо Фердинанда до Ріанни.) Зрештою, весілля пари відбулося у символічну дату: 11 серпня, на 10-ту річницю їхньої першої зустрічі в магазині Gucci в Мадриді. Замість пишного святкування, пара, яка має понад 750 мільйонів підписників в Instagram, одружилася у своїй вітальні, одягнувши одяг від Gucci by Demna", - розповідає журнал.

"Це було саме так, як я собі уявляла", - зазначила Джорджина.

Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17.08.26, 04:05 • 30321 перегляд

Юлія Шрамко

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