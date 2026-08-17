Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес 11 серпня одружилися у вітальні свого будинку в Португалії, обравши камерну церемонію замість масштабного святкування. Про це пара розповіла в інтерв'ю Vogue, яке цитує E! Online, пише УНН.

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Весілля відбулося рівно через 10 років після першої зустрічі пари. Родрігес пояснила, що вони хотіли провести цей день у найбільш звичному для родини місці - серед своїх дітей та в атмосфері повсякденного життя.

Ми вирішили зробити це у вітальні нашого будинку тут, де ми снідаємо, обідаємо та вечеряємо, і де ми живемо реальністю нашого життя. Я хочу, щоб через 30 років діти думали: "Щось чудове сталося за цим столом - шлюбні обітниці наших батьків" - сказала Родрігес.

Пара планує велике святкування

За словами Родрігес, у дитинстві вона мріяла про пишне весілля із замком, каретою, довгою сукнею та діамантовою короною. Згодом її погляди змінилися, і тепер вона цінує насамперед приватність та близькість із родиною.

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Коли я була маленькою дівчинкою, я мріяла про найбільший замок, найбільшу карету, найдовшу сукню, корону, повну діамантів. А тепер я кажу: ні. Я хочу чогось інтимного, з моїм партнером та нашими дітьми, вдома - розповіла вона.

Роналду назвав церемонію особливим днем, проведеним у звичайній атмосфері. Водночас Родрігес зазначила, що в майбутньому вони планують організувати масштабніше святкування для родини та друзів.

У майбутньому у нас буде пишне весілля, тож ми зможемо відсвяткувати з родиною та друзями - сказала вона.

Після церемонії подружжя вирушило до храму Богоматері Фатімської, де священик благословив їхній шлюб.

Це було саме так, як я собі уявляла. Тут, сповнено любові, і з нашою родиною в найважливішій головній ролі. Я не могла стримати сліз - поділилася Родрігес.

Пара виховує п'ятьох дітей: Кріштіану-молодшого, близнюків Єву Марію та Матео, а також Алана Мартіну та Беллу. Їхній син Анхель помер у 2022 році.

Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунків