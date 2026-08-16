Коментар Роналду під дописом Мессі встановив новий світовий рекорд Instagram

Коментар Криштіану Роналду під публікацією Ліонеля Мессі про смерть його батька Хорхе зібрав понад 6,7 мільйона вподобань в Instagram, встановивши новий світовий рекорд за кількістю лайків під коментарем. Про це повідомляє УНН.

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Мессі опублікував спільне фото з батьком і повідомив про його смерть. До світлини аргентинський футболіст додав короткий підпис: "Я люблю тебе, тату".

Роналду, який багато років є головним спортивним суперником Мессі, залишив під дописом слова підтримки: "Міцно обіймаю тебе та твою родину в цей важкий час, Лео. Тримайся", - написав португалець.

Роналду перевершив власний рекорд

Коментар Роналду набрав понад 6,7 мільйона вподобань і став найпопулярнішим коментарем за всю історію Instagram. Португальський футболіст уже володів попереднім рекордом у цій категорії.

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Раніше його коментар під публікацією Кіліана Мбаппе про перехід до мадридського "Реала" зібрав близько 6,1 мільйона лайків.

Таким чином, Роналду перевершив власне попереднє досягнення приблизно на 600 тисяч вподобань та встановив новий рекорд Instagram.

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