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"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри

Київ • УНН

 • 23562 перегляди

Кріштіану Роналду заявив, що цей рік, ймовірно, стане його останнім у професійному футболі. Він планує зосередитися на інших заняттях, таких як подорожі та падель.

"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри

Кріштіану Роналду вважає, що цей рік "ймовірно" буде його останнім як професійного футболіста, передає УНН із посиланням на Vogue та The Guardian.

Деталі

Роналду, який закріпив своє місце серед найвеличніших футболістів усіх часів, забивши понад 950 голів за клуб і збірну, раніше говорив про завершення кар'єри "скоро" або протягом "одного-двох років".

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Кріштіану Роналду переповнений емоціями після поразки Португалії від Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Це, мабуть, мій останній рік у футболі, і я хочу залишити вражаючу спадщину", – зазначив форвард "Аль-Насра" Vogue, додавши, що його майбутнє після футболу "повністю намічене".

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"У мене так багато справ, якими я зайнятий, що важко сказати вам лише одну", – сказав він, назвавши подорожі та падель серед своїх улюблених занять. "Оскільки футбол може залишити велику діру, потрібно заповнювати свій час різними способами, а не лише одним".

Додамо

Роналду одружився зі своєю партнеркою Джорджиною Родрігес на камерній церемонії на португальському курорті Кашкайш. Колишній гравець "Манчестер Юнайтед", "Реала" та "Ювентуса" розповів Vogue, що хоче "продовжувати насолоджуватися тим, що я заслужив – тим, що ми заслужили. Бо зрештою, це було 25 років з великими жертвами".

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Після участі в складі збірної Португалії, яка цього літа вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу, Роналду має приєднатися до "Аль-Наср" у новому сезоні Саудівської професійної ліги.

Антоніна Туманова

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