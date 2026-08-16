"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри

Кріштіану Роналду вважає, що цей рік "ймовірно" буде його останнім як професійного футболіста, передає УНН із посиланням на Vogue та The Guardian.

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Роналду, який закріпив своє місце серед найвеличніших футболістів усіх часів, забивши понад 950 голів за клуб і збірну, раніше говорив про завершення кар'єри "скоро" або протягом "одного-двох років".

Роналду став першим футболістом в історії, який забив на шести чемпіонатах світу

Кріштіану Роналду переповнений емоціями після поразки Португалії від Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Це, мабуть, мій останній рік у футболі, і я хочу залишити вражаючу спадщину", – зазначив форвард "Аль-Насра" Vogue, додавши, що його майбутнє після футболу "повністю намічене".

"Завершу, коли захочу я, а не ви" - Роналду висловився щодо завершення кар’єри

"У мене так багато справ, якими я зайнятий, що важко сказати вам лише одну", – сказав він, назвавши подорожі та падель серед своїх улюблених занять. "Оскільки футбол може залишити велику діру, потрібно заповнювати свій час різними способами, а не лише одним".

Додамо

Роналду одружився зі своєю партнеркою Джорджиною Родрігес на камерній церемонії на португальському курорті Кашкайш. Колишній гравець "Манчестер Юнайтед", "Реала" та "Ювентуса" розповів Vogue, що хоче "продовжувати насолоджуватися тим, що я заслужив – тим, що ми заслужили. Бо зрештою, це було 25 років з великими жертвами".

Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунків

Після участі в складі збірної Португалії, яка цього літа вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу, Роналду має приєднатися до "Аль-Наср" у новому сезоні Саудівської професійної ліги.