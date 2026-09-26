У Польщі підозрюваному в нападі на монастир українцю обрали запобіжний захід
Київ • УНН
Суд у Ярославі призначив українцю три місяці попереднього ув’язнення. Через стан здоров’я він перебуватиме під вартою у стаціонарі.
Районний суд у Ярославі на три місяці взяв під варту українця Ігоря М., підозрюваного у нападі на монастир, під час якого загинув священник і ще четверо людей зазнали поранень. Через стан здоров’я чоловік відбуватиме запобіжний захід у стаціонарі. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.
У суботу Районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення щодо Ігоря М. Однак відбуватиме чоловік його в умовах станціонару.
Суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив підозрюваному попереднє ув’язнення строком на три місяці. У зв’язку зі станом здоров’я підозрюваного його не доставили до суду; у постанові суду зазначено, що цей захід має застосовуватися в умовах стаціонару
Нагадаємо
У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України.
Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що затриманий українець міг мати психічні розлади й перебуває в лікарні.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний українцем, і наголосив - шокований цим злом.