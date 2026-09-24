Українець, який влаштував жорстокий напад у Польщі, наразі перебуває в психіатричній лікарні - посол

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Українець, затриманий за смертельний напад у польському монастирі, міг мати розлади психічного характеру й наразі перебуває в психіатричній лікарні. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі Slawa, передає УНН.

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Як зазначив Боднар, українець проживає в Німеччині, й учора він намагався перетнути польсько-український кордон.

"Наразі все вказує на те, що йому відмовили в перетині через відсутність страхового поліса",- сказав Боднар.

Він зазначив, що чоловік міг мати розлади психічного характеру й зараз перебуває в психіатричній лікарні.

"Я б зараз не шукав якихось надзвичайних підстав, тому що голосні заголовки завжди можуть провокувати подальше накручення напруги. Окрім того, я чекаю на офіційне повідомлення від поліції, яка точно скаже про його психічний стан", - додав посол.

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Доповнення

У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України.