$44.860.0751.190.15
ukenru
17:19 • 792 перегляди
Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони
16:39 • 5990 перегляди
НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії
15:29 • 9760 перегляди
США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський
15:01 • 11050 перегляди
Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"PhotoVideo
13:53 • 15034 перегляди
Ціна на нафту зросла на 2%, дизель в Європі б'є рекорди
13:33 • 11687 перегляди
В Україні зберегли доплату вчителям прифронтових територій - скільки отримуватимуть освітяни
Ексклюзив
12:41 • 23608 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
24 вересня, 10:29 • 26101 перегляди
ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ
24 вересня, 09:57 • 24728 перегляди
Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним
24 вересня, 08:59 • 18519 перегляди
Удари рф забрали життя 8 людей і поранили понад 20, зачепило "Нову пошту" - наслідки по регіонахPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
82%
747мм
Популярнi новини
Україна та Іран обговорили "запобігання загостренню напруженості" - про що домовилися24 вересня, 07:31 • 7808 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 29104 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 24862 перегляди
Російські дрони атакували Буковину - цілями стали енергетика і пункти пропуску11:32 • 7110 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ12:30 • 15748 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
12:41 • 23608 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ12:30 • 15782 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 24890 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 29132 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 41019 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo14:19 • 6172 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують14:08 • 6052 перегляди
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 42472 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 49734 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 51155 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Дипломатка
The Washington Post
Північний потік — 2
Brent

Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Сергій Пашинський визнав провину у справі про арештовані нафтопродукти. Він має сплатити понад 1 млрд грн і надати викривальні покази.

Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони
Сергій Пашинський Фото: Вадим Чуприна

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім в.о. глави Адміністрації Президента Сергія Пашинського у справі про арештовані нафтопродукти. За угодою Пашинський має виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони, повідомляє пресслужба САП, передає УНН

Деталі 

За даними джерел УНН, мова йде про Сергія Пашинського, який з 5 березня по 10 червня 2014 року очолював Адміністрацію Президента України у статусі в.о. 

Йдеться про обставини березня - червня 2014 року, у ході яких засуджений використав службове становище з метою заволодіння арештованими нафтопродуктами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків держави у понад 817 мільйонів гривень. Також фігуранту інкриміновано участь у злочинній організації. 

За умовами угоди фігурант повністю визнав вину за ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 1 ст. 255 КК України та погодився надати слідству викривальні покази.

Також за умовами угоди колишній в.о. глави Адміністрації зобов’язується:

  • відшкодувати державі збитки, встановлені у ході судового розгляду, розміром 600 мільйонів гривень шляхом перерахування коштів до загального фонду Державного бюджету України поетапно протягом 2,5 років з дати набрання чинності вироком;
    • перерахувати на рахунок фонду “Повернись живим” 400 мільйонів гривень або забезпечити постачання озброєння за узгодженим із “Повернись живим” переліком цієї ж вартості на баланс фонду або безпосередньо військовим частинам за дорученням фонду з доставкою в узгоджене місце упродовж 6 місяців з дати набрання чинності вироком;
      • перерахувати на рахунок Благодійного фонду “Спільнота Стерненка” 100 мільйонів гривень безпосередньо для придбання озброєння для Сил Оборони України впродовж 30 днів з дати набрання чинності вироком;
        • сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень як основне покарання;
          • сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік як додаткове покарання.

            Конфіскація майна засудженого не була призначена, оскільки таке додаткове покарання за ст. 255 КК України запроваджено законом у червні 2020 року — тобто після моменту вчинення злочину.

            Вищий антикорупційний суд перевірив угоду на відповідність інтересам суспільства та затвердив її своїм вироком. У разі невиконання засудженим умов угоди Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до ВАКС з клопотанням про скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку.

            Доповнення

            Підозру учасникам злочинної організації у заволодінні арештованими нафтопродуктами вручено у лютому 2024 року.

            5 вересня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості іншого фігуранта цієї ж справи. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. На підставі ч. 2 ст. 75 КК України, засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки, без конфіскації майна. За умовами угоди засуджений перерахував 40 млн грн на Сили Оборони України та зобов’язаний сплатити до державного бюджету 110 млн грн упродовж 3 років із дати набрання чинності вироком.

            У 2024 році Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, до 25 квітня з альтернативою застави обсягом 272, 52 млн гривень.

            27 лютого Пашинський заявив, що за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.

            Павло Башинський

            ПолітикаКримінал
            Державний бюджет
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Спеціалізована антикорупційна прокуратура
            Вищий антикорупційний суд України
            Україна