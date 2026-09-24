Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони

Сергій Пашинський Фото: Вадим Чуприна

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім в.о. глави Адміністрації Президента Сергія Пашинського у справі про арештовані нафтопродукти. За угодою Пашинський має виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони, повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про Сергія Пашинського, який з 5 березня по 10 червня 2014 року очолював Адміністрацію Президента України у статусі в.о.

Йдеться про обставини березня - червня 2014 року, у ході яких засуджений використав службове становище з метою заволодіння арештованими нафтопродуктами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків держави у понад 817 мільйонів гривень. Також фігуранту інкриміновано участь у злочинній організації.

За умовами угоди фігурант повністю визнав вину за ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 1 ст. 255 КК України та погодився надати слідству викривальні покази.

Також за умовами угоди колишній в.о. глави Адміністрації зобов’язується:

відшкодувати державі збитки, встановлені у ході судового розгляду, розміром 600 мільйонів гривень шляхом перерахування коштів до загального фонду Державного бюджету України поетапно протягом 2,5 років з дати набрання чинності вироком;

перерахувати на рахунок фонду “Повернись живим” 400 мільйонів гривень або забезпечити постачання озброєння за узгодженим із “Повернись живим” переліком цієї ж вартості на баланс фонду або безпосередньо військовим частинам за дорученням фонду з доставкою в узгоджене місце упродовж 6 місяців з дати набрання чинності вироком;

перерахувати на рахунок Благодійного фонду “Спільнота Стерненка” 100 мільйонів гривень безпосередньо для придбання озброєння для Сил Оборони України впродовж 30 днів з дати набрання чинності вироком;

сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень як основне покарання;

сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік як додаткове покарання.

Конфіскація майна засудженого не була призначена, оскільки таке додаткове покарання за ст. 255 КК України запроваджено законом у червні 2020 року — тобто після моменту вчинення злочину.

Вищий антикорупційний суд перевірив угоду на відповідність інтересам суспільства та затвердив її своїм вироком. У разі невиконання засудженим умов угоди Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до ВАКС з клопотанням про скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку.

Доповнення

Підозру учасникам злочинної організації у заволодінні арештованими нафтопродуктами вручено у лютому 2024 року.

5 вересня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості іншого фігуранта цієї ж справи. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. На підставі ч. 2 ст. 75 КК України, засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки, без конфіскації майна. За умовами угоди засуджений перерахував 40 млн грн на Сили Оборони України та зобов’язаний сплатити до державного бюджету 110 млн грн упродовж 3 років із дати набрання чинності вироком.

У 2024 році Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, до 25 квітня з альтернативою застави обсягом 272, 52 млн гривень.

27 лютого Пашинський заявив, що за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.