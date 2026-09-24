НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії

Генерал ВПС США Алексус Грінкевич Фото: REUTERS/Nicolas Economou

НАТО посилює обмін розвідувальними даними у відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, імовірно пов’язаних із росією, однак Альянс має зберігати "спокій і впевненість" у своїй здатності протистояти будь-якій загрозі з боку москви. Про це в четвер агентству Reuters заявив високопоставлений командувач НАТО, передає УНН.

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Заява генерала ВПС США Алексуса Грінкевича пролунала після того, як Служба військової розвідки Данії попередила, що росія, ймовірно, посилить гібридну війну проти Заходу найближчими місяцями (цей термін охоплює низку атак, що не досягають рівня повномасштабного військового нападу).

Данська служба також зазначила, що існує "низький, але зростаючий ризик" того, що москва може здійснити обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО, які межують із росією.

"Це викликає занепокоєння", — сказав Грінкевич, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, коментуючи низку інцидентів останніх тижнів, зокрема спробу атаки безпілотника на німецький аеропорт Лейпциг-Галле та випуск російським кораблем сигнальних ракет у бік данського військового гелікоптера.

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"Але ми повинні зберігати спокій і впевненість у тому, що ми як Альянс — найпотужніший альянс в історії — маємо необхідні інструменти та механізми для управління цими ризиками", — додав він.

Видання зауважує, що москва неодноразово заперечувала свою причетність до гібридної війни чи диверсійних операцій у країнах НАТО, а також будь-які плани щодо розпалювання конфлікту.

Додамо

Грінкевич дав телефонне інтерв'ю Reuters дорогою на церемонію зміни командування в штаб-квартирі НАТО в Норфолку (штат Вірджинія), де генерал британської армії переймає посаду у віцеадмірала ВМС США.

Відповідаючи на запитання про ризик обмеженого нападу росії на територію НАТО, Грінкевич наголосив на готовності Альянсу до такого сценарію, зазначивши, що такий розвиток подій є "малоймовірним, але його не можна виключати".

Грінкевич відкинув припущення про те, що російський диктатор володимир путін може побачити можливість для удару по НАТО з огляду на те, що США вичерпали значну частину своїх світових запасів високоточних ракет великої дальності під час війни з Іраном (за інформацією осіб, обізнаних із цими даними). "Категорично ні. Йому краще не намагатися це зробити, поки я тут командую", — сказав він, додавши, що НАТО має всі можливості для захисту кожного клаптика своєї території.

"Якщо ми вийдемо за межі нинішнього етапу й побачимо появу нових загроз, я впевнений, що вже маю необхідні повноваження для вжиття заходів зі стримування будь-якої агресії проти Альянсу".

Що ще варто знати

Передача командування в Норфолку європейському офіцеру є частиною ширшої реорганізації, що відповідає вимогам президента США Дональда Трампа: європейські країни мають брати на себе більше відповідальності за власну безпеку. Також європейський офіцер очолить Об’єднане командування сил НАТО в Неаполі.

Об’єднане командування сил НАТО в Норфолку відповідає за операції в Арктиці та Північній Європі, а також за захист трансатлантичних шляхів постачання.

Намагаючись заспокоїти європейських союзників, стурбованих переглядом присутності військ США на континенті, Грінкевич заявив, що Вашингтон продовжуватиме надавати НАТО "критично важливі, але більш обмежені ресурси та можливості" в міру того, як європейці перебиратимуть на себе більшу роль.

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Він зазначив, що щодо чисельності американських військ, які залишаться в Європі, та того, "які саме сили можуть бути передислоковані", "немає заздалегідь визначеного рішення". Наразі на континенті дислокується близько 80 000 американських військовослужбовців.

Трамп неодноразово погрожував виходом із НАТО — організації, в якій від моменту її заснування у 1949 році домінували США, — звинувачуючи європейців у тому, що вони користуються перевагами безпеки, не роблячи належного внеску.