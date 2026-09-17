США хочуть розмістити базу армії в Польщі - Трамп заявив про значний прогрес

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення "прогресу" на переговорах із Варшавою щодо створення американської військової бази на території Польщі, передає УНН.

"Завдяки рішучому лідерству мого друга, президента Польщі Кароля Навроцького, досягнуто значного прогресу у напрямку створення бази армії США в Польщі. Якщо це станеться, місце її розташування буде оголошено незабаром. Це стане історичним кроком для нашого великого американсько-польського альянсу", – написав Трамп у своїй соцмережі.

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