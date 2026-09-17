У Польщі пролунали два вибухи, пожежна служба з'ясовує обставини

У польському Лодзі, ймовірно, пролунали два гучні вибухи, офіційної інформації наразі немає, передає УНН із посиланням на Fakt.

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Близько 11:40 у Лодзі було чути два гучні звуки, схожі на вибухи. Пожежна служба підтверджує, що чула ці звуки, однак не отримувала повідомлень про реальні вибухи.

"Жодних конкретних повідомлень не надходило", — заявив Єнджей Павлак, речник воєводського управління Державної пожежної служби в Лодзі.

Згідно з останньою інформацією, причиною звуку, схожого на вибух, став політ військових літаків у східному напрямку.

У коментарі видання Fakt речник пожежної служби наголосив, що рятувальники також чули цей шум і наразі з’ясовують його джерело.

"На цей момент ми не маємо інформації, яка б свідчила про якусь надзвичайну подію", — додав він.

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