У Таїланді повернувся лідер протестів, прихильники якого свого часу захопили аеропорти Бангкока

$44.640.0251.510.01
ukenru
03:36 • 724 перегляди
У Європі вдруге за тиждень загорілося оборонне підприємство, яке виробляє снаряди для України
03:05 • 3704 перегляди
У ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ росії - OSINT
02:16 • 8902 перегляди
Поки Україні не вистачає ракет для ППО, США витрачали понад 4 протиракети на кожну ціль під час атаки Ірану
02:05 • 9584 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини
01:18 • 7588 перегляди
На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людейPhoto
00:37 • 8928 перегляди
У ростові-на-дону спалахнула пожежа на території військового аеродрому - OSINTVideo
23:37 • 11473 перегляди
росіяни масовано атакували Київ балістикою - монітори повідомляють про щонайменше 12 ракет
22:55 • 12514 перегляди
російська розвідка створила глобальну мережу для вбивств і диверсій у США та Європі – Bloomberg
22:32 • 13331 перегляди
Палата представників США остаточно схвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти росіїVideo
22:18 • 10675 перегляди
білорусь стягнула війська і танки до Сувальського коридору біля кордонів НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
77%
749мм
Популярнi новини
У Києві ворожий дрон влучив у будівлю вишу, є пошкодженняPhoto16 вересня, 19:31 • 13578 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 17700 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом22:06 • 13836 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto23:05 • 12255 перегляди
Нічна атака рф на Київ - постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина00:40 • 8672 перегляди
Публікації
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків16 вересня, 15:48 • 33136 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно16 вересня, 15:27 • 29635 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 34477 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 39447 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші16 вересня, 09:12 • 40661 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Віталій Кличко
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Литва
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя00:05 • 8130 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto23:05 • 12398 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом22:06 • 13978 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 17837 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 28895 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм
Золото

У Таїланді повернувся лідер протестів, прихильники якого свого часу захопили аеропорти Бангкока

Київ • УНН

 • 410 перегляди

78-річний Сондхі Лімтонгкул запустив кампанію «Поверніть Таїланд» для тиску на уряд. У 2008 році його прихильники блокували аеропорти Бангкока.

У Таїланді повернувся лідер протестів, прихильники якого свого часу захопили аеропорти Бангкока

78-річний тайський політичний активіст Сондхі Лімтонгкул, який майже 20 років тому очолював масові протести, повертається до активної діяльності з новою кампанією "Поверніть Таїланд". Її метою стане тиск на уряд прем'єр-міністра Анутіна Чарнвіракула, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Сондхі заявив, що не ставить за безпосередню мету повалення уряду, а прагне мобілізувати незадоволених його роботою тайців. Серед основних тем кампанії - вартість життя, корупція, ймовірне політичне втручання та діяльність іноземних злочинних мереж.

Я хочу мобілізувати тайців по всій країні, об’єднати людей, незадоволених урядом, і чинити тиск на нього, щоб він діяв

– заявив Сондхі.

Протести, які паралізували Бангкок

Сондхі був одним із лідерів "Народного альянсу за демократію", відомого як рух "жовтих сорочок". У 2008 році його прихильники захопили 2 аеропорти Бангкока, зокрема міжнародний Суварнабхумі, через що їхня робота була паралізована приблизно на тиждень.

Тепер Сондхі заявляє, що хоче створити постійний громадський рух, який чинитиме тиск на владу незалежно від того, хто очолюватиме уряд.

Прем'єр Анутін Чарнвіракул у відповідь заявив, що діяльність нового руху може завдати більше шкоди населенню країни, ніж його уряду. Він також висловив переконання, що тайці готові й надалі дати його адміністрації можливість працювати.

На півдні Таїланду сталися підпали та напади з вибухами24.08.26, 12:04 • 4133 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Бангкок
Мітинги в Україні
Bloomberg
Таїланд