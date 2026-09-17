У Таїланді повернувся лідер протестів, прихильники якого свого часу захопили аеропорти Бангкока

78-річний тайський політичний активіст Сондхі Лімтонгкул, який майже 20 років тому очолював масові протести, повертається до активної діяльності з новою кампанією "Поверніть Таїланд". Її метою стане тиск на уряд прем'єр-міністра Анутіна Чарнвіракула, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Сондхі заявив, що не ставить за безпосередню мету повалення уряду, а прагне мобілізувати незадоволених його роботою тайців. Серед основних тем кампанії - вартість життя, корупція, ймовірне політичне втручання та діяльність іноземних злочинних мереж.

Я хочу мобілізувати тайців по всій країні, об’єднати людей, незадоволених урядом, і чинити тиск на нього, щоб він діяв – заявив Сондхі.

Протести, які паралізували Бангкок

Сондхі був одним із лідерів "Народного альянсу за демократію", відомого як рух "жовтих сорочок". У 2008 році його прихильники захопили 2 аеропорти Бангкока, зокрема міжнародний Суварнабхумі, через що їхня робота була паралізована приблизно на тиждень.

Тепер Сондхі заявляє, що хоче створити постійний громадський рух, який чинитиме тиск на владу незалежно від того, хто очолюватиме уряд.

Прем'єр Анутін Чарнвіракул у відповідь заявив, що діяльність нового руху може завдати більше шкоди населенню країни, ніж його уряду. Він також висловив переконання, що тайці готові й надалі дати його адміністрації можливість працювати.

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