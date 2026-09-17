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У ростові-на-дону спалахнула пожежа на території військового аеродрому - OSINT

Київ • УНН

 • 6184 перегляди

Пожежа виникла вночі на території військового аеродрому «ростов-на-дону — Центральний». Масштаби збитків наразі невідомі.

У ростові-на-дону спалахнула пожежа на території військового аеродрому - OSINT

У ніч на 17 вересня у російському ростові-на-дону спалахнула масштабна пожежа на території, де розташований військовий аеродром міноборони рф "ростов-на-дону - Центральний". Місце пожежі за кадрами очевидців встановив OSINT-аналітик ASTRA, пише УНН.

Деталі

Уночі в місті оголошували небезпеку через загрозу атаки безпілотників. Місцеві жителі публікували кадри масштабної пожежі, водночас російська влада про наслідки можливих ударів наразі не повідомляла.

За результатами геолокації кадрів, пожежа виникла на території за адресою вулиця Оганова, 51. Відкриті російські джерела пов'язують цю адресу з об'єктами міноборони рф.

Аеродром уже був під ударом

За даними ASTRA, за цією адресою розташований військовий аеродром "ростов-на-дону - Центральний".

Раніше, 6 вересня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження цього військового аеродрому.

Інформації про масштаби нинішньої пожежі та можливі пошкодження військової інфраструктури наразі немає.

Українські дрони зупинили роботу ще двох НПЗ росії - Reuters16.09.26, 17:33 • 3634 перегляди

Степан Гафтко

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