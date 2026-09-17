В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на территории военного аэродрома — OSINT
Киев • УНН
Пожар возник ночью на территории военного аэродрома «Ростов-на-Дону — Центральный». Масштабы ущерба в настоящее время неизвестны.
В ночь на 17 сентября в российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на территории, где расположен военный аэродром Минобороны РФ «Ростов-на-Дону — Центральный». Место пожара по кадрам очевидцев установил OSINT-аналитик ASTRA, пишет УНН.
Подробности
Ночью в городе объявляли опасность из-за угрозы атаки беспилотников. Местные жители публиковали кадры крупного пожара, в то же время российские власти о последствиях возможных ударов пока не сообщали.
По результатам геолокации кадров пожар возник на территории по адресу: улица Оганова, 51. Открытые российские источники связывают этот адрес с объектами Минобороны РФ.
Аэродром уже был под ударом
По данным ASTRA, по этому адресу расположен военный аэродром «Ростов-на-Дону — Центральный».
Ранее, 6 сентября, Генеральный штаб ВСУ сообщал о поражении этого военного аэродрома.
Информации о масштабах нынешнего пожара и возможных повреждениях военной инфраструктуры пока нет.
Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ россии - Reuters16.09.26, 17:33 • 3598 просмотров