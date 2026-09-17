В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на территории военного аэродрома — OSINT

В ночь на 17 сентября в российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на территории, где расположен военный аэродром Минобороны РФ «Ростов-на-Дону — Центральный». Место пожара по кадрам очевидцев установил OSINT-аналитик ASTRA, пишет УНН.

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Ночью в городе объявляли опасность из-за угрозы атаки беспилотников. Местные жители публиковали кадры крупного пожара, в то же время российские власти о последствиях возможных ударов пока не сообщали.

По результатам геолокации кадров пожар возник на территории по адресу: улица Оганова, 51. Открытые российские источники связывают этот адрес с объектами Минобороны РФ.

Аэродром уже был под ударом

По данным ASTRA, по этому адресу расположен военный аэродром «Ростов-на-Дону — Центральный».

Ранее, 6 сентября, Генеральный штаб ВСУ сообщал о поражении этого военного аэродрома.

Информации о масштабах нынешнего пожара и возможных повреждениях военной инфраструктуры пока нет.

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