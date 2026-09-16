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Financial Times

ЕС готовит санкции против 27 россиян и организаций за депортацию украинских детей — Сибига

Киев • УНН

 • 12025 просмотра

Европейский союз готовит санкции против 27 россиян и организаций за депортацию украинских детей. В августе домой вернули 103 ребенка.

ЕС готовит санкции против 27 россиян и организаций за депортацию украинских детей — Сибига

Европейский Союз планирует ввести ограничения против 27 российских физических и юридических лиц, которых связывают с депортацией и индоктринацией украинских детей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Детали

По его словам, в августе Украине удалось вернуть домой 103 детей. Общее количество возвращённых украинских детей достигло 2 525.

Депортация и принудительное перемещение украинских детей являются преступлением, и России нельзя позволить превратить это преступление в свершившийся факт. Наша цель — вернуть каждого украинского ребёнка и привлечь к ответственности всех причастных

— заявил Сибига.

Украина готовит международную конференцию в Торонто

Литва выделила €600 тыс. украинским организациям, которые занимаются возвращением и реабилитацией детей. Новая Зеландия стала 51-м участником Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Украина вернула из российского плена почти 10 тысяч граждан — омбудсмен14.09.26, 06:33 • 13354 просмотра

Украина вместе с Канадой и Норвегией также готовит в Торонто Международную конференцию по возвращению украинских детей, гражданских лиц и военнопленных. Возвращение детей станет одним из ключевых вопросов её повестки дня.

Сибига призвал расширять международную коалицию, усиливать давление на Россию и вводить санкции против причастных к депортации украинских детей. По его словам, всеобъемлющий и длительный мир невозможен без их возвращения домой.

Возвращение детей и пленных является главным измерением дипломатии - Лубинец04.08.26, 20:47 • 3722 просмотра

Степан Гафтко

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