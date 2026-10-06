Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли

Когда украинская компания ведет бизнес с нерезидентом, для определения правил налогообложения недостаточно учитывать только Налоговый кодекс Украины. В трансграничных операциях необходимо учитывать также международные договоры об избежании двойного налогообложения, заключенные Украиной с другими государствами. Если международный договор устанавливает иные правила, чем украинское законодательство, должны применяться положения такого договора. УНН вместе с юристами разобрался, как эти правила работают на примере украинской авиации, которая в настоящее время работает за рубежом и в основном арендует воздушные суда у нерезидентов Украины.

От модельной конвенции к международному договору

Основой системы международных налоговых договоров являются две модельные конвенции — Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организации Объединенных Наций (ООН). Они не являются международными договорами сами по себе, а служат основой для переговоров между государствами. В ходе таких переговоров страны согласовывают конкретные правила налогообложения, которые закрепляются уже в двусторонних конвенциях.

На практике государства часто используют Модель ОЭСР, Модель ООН или отдельные положения обоих документов. В ходе переговоров они согласовывают, в частности, правила относительно резидентства, постоянного представительства, налогообложения дивидендов, процентов, роялти, доходов от предпринимательской деятельности, устранения двойного налогообложения и обмена налоговой информацией - объясняет адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Юлия Панасюк.

По словам юристов, модель ОЭСР больше ориентирована на налогообложение в государстве резидентства получателя дохода.

Ключевое отличие модели ООН от модели ОЭСР заключается в том, что модель ООН в целом предусматривает больше прав на налогообложение для государства, где непосредственно получают доход. Например, в модели ООН предусмотрены более низкие пороги для возникновения права на налогообложение через постоянное представительство. Она также предусматривает более широкие возможности для налогообложения отдельных видов доходов в государстве источника - объяснил юрист Ростислав Кравец.

Поэтому для конкретной операции важна не модель ОЭСР или ООН, а действующая конвенция между Украиной и государством, резидентом которого является контрагент. По данным Министерства финансов, между Украиной и другими государствами действуют 70 двусторонних конвенций и соглашений об избежании двойного налогообложения.

Почему международный договор нельзя проигнорировать

В соответствии с Конституцией Украины действующие международные договоры, ратифицированные Верховной Радой, являются частью национального законодательства. Вместе с тем Закон «О международных договорах Украины» предусматривает, что, если международный договор устанавливает иные правила, чем соответствующий акт законодательства Украины, применяются правила международного договора.

Такой же принцип закреплен в Налоговом кодексе Украины.

Если соответствующая трансграничная ситуация урегулирована международным соглашением, необходимо учитывать его положения вместе с нормами Налогового кодекса Украины - объяснил Ростислав Кравец.

Действуют ли международные нормы в Украине

На практике оказалось, что не все международные конвенции работают в Украине. Ярким примером стала ситуация с авиализингом.

Подавляющее большинство коммерческих воздушных судов, которыми пользуются украинские авиаперевозчики, берутся в лизинг у иностранных владельцев — нерезидентов Украины. Следовательно, платежи по таким договорам являются трансграничными операциями, а их налогообложение не может оцениваться исключительно в отрыве от международных договоров Украины.

Проблема возникла после того, как Бюро экономической безопасности самостоятельно и без соответствующих изменений в налоговом законодательстве или международных конвенциях начало трактовать лизинговые платежи авиакомпаний в пользу нерезидентов как роялти. То есть следователи начали расценивать аренду воздушного транспорта как пользование оборудованием.

На основе такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания — "Урга".

Расследования начаты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно проходят налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, возникли лишь в отношении одной компании.

Представители авиаг отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода. Кроме того, трактовка авиализинга как роялти, чего нет ни в одной другой стране мира, делает украинских перевозчиков неконкурентоспособными на международном рынке.

Действующее определение роялти в Налоговом кодексе Украины привязано к вознаграждению за использование или предоставление права на использование объектов права интеллектуальной собственности, в частности патентов, торговых марок, дизайна, формул, процессов и ноу-хау. Лизинга в этом перечне нет.

Некоторые двусторонние конвенции Украины с другими государствами предусматривают роялти за пользование промышленным, коммерческим или научным оборудованием. Например, такая конструкция содержится в действующей Конвенции между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако воздушные суда не определяются как оборудование и, в соответствии с мировой практикой, роялти за аренду самолетов и вертолетов у нерезидентов не взимается.

Государственные органы связаны международными обязательствами Украины

Ситуация с авиализингом демонстрирует значительно более широкую проблему, чем спор вокруг одного вида платежей между госорганом и авиакомпанией. Речь в целом идет о предсказуемости государственной налоговой политики в международных отношениях.

Если Украина заключила договор с иностранным государством, дала согласие на его обязательность и он вступил в силу, государственные органы при решении вопросов, охватываемых этим договором, должны действовать с учетом его положений.

Они не могут создавать для бизнеса другую систему международного налогообложения лишь путем собственного толкования операции. Квалификация конкретного платежа должна основываться на национальном законодательстве и международном праве, а бизнес должен иметь понятные правила работы.

Для авиакомпаний этот вопрос особенно чувствителен, поскольку международный лизинг является базовым механизмом формирования воздушного флота. Если правила налогообложения таких операций могут изменяться из-за нового толкования государственных органов без изменения законодательства или международных договоров, бизнес перестает быть конкурентоспособным и рискует потерять международные контракты.

Для страны, которая интегрируется в европейское и мировое экономическое пространство и стремится привлекать иностранных инвесторов, предсказуемость правил работы имеет не меньшее значение, чем их содержание. А для государственных органов исходная точка должна быть однозначной: трансграничные налоговые отношения необходимо оценивать исключительно с учетом украинского налогового законодательства и действующих международных договоров Украины.