$45.060.0750.480.05
ukenru
13:57 • 792 перегляди
рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму
13:06 • 5842 перегляди
Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу НАТО - до чого тут поставки зброї в Україну
Ексклюзив
13:03 • 9180 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
12:45 • 7342 перегляди
Тест для НАТО та “маленька перемога” - чи розпочне росія новий конфлікт у Балтії, і чи готовий Альянс до відсічі
12:22 • 10054 перегляди
Українців лякають добовими відключеннями та дефіцитом пального - у РНБО відповіли, чи варто панікувати
10:55 • 10900 перегляди
Зеленський: розвідка повідомила про підготовку росіян до масованого удару, готуємо протидіюPhoto
09:59 • 15618 перегляди
Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили за дослідження нейтрино і внесок в IceCubePhoto
08:17 • 22159 перегляди
В Україні повертаються графіки відключень світла - де і коли
6 жовтня, 07:45 • 19406 перегляди
росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі
Ексклюзив
6 жовтня, 07:38 • 19787 перегляди
До 16 годин без світла: чи чекати киянам тривалих відключень у жовтні і від чого це залежить
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.2м/с
44%
748мм
Популярнi новини
рф атакувала Україну 137 дронами, майже кожен третій реактивний - скільки знищили6 жовтня, 05:11 • 8214 перегляди
Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про полонених КНДР08:19 • 13149 перегляди
Нового "Бетмена" з Робертом Паттінсоном поставили на паузу - що відомо про прем'єруVideo08:36 • 23242 перегляди
Таємничий манускрипт Войнича могли століттями читати в неправильному порядку10:53 • 15974 перегляди
Донька Траволти дебютувала на подіумі Тижня моди в ПарижіVideo11:19 • 14034 перегляди
Публікації
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва13:38 • 1938 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
13:03 • 9168 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 68377 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 61899 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 54853 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Олег Кіпер
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії13:46 • 808 перегляди
Paramount закрила угоду з Warner Bros., створивши медіагіганта13:25 • 1860 перегляди
PepsiCo та Monster здобули в суді Індії маленьку перемогу щодо маркування "енергетичний напій"13:24 • 1812 перегляди
Донька Траволти дебютувала на подіумі Тижня моди в ПарижіVideo11:19 • 14053 перегляди
Таємничий манускрипт Войнича могли століттями читати в неправильному порядку10:53 • 15994 перегляди
Актуальне
The New York Times
The Guardian
Фільм
YouTube
Saab JAS 39 Gripen

Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі

Київ • УНН

 • 9202 перегляди

Міжнародні договори мають пріоритет у транскордонному оподаткуванні. БЕБ вважає авіалізинг роялті та відкрило справи проти щонайменше 5 перевізників.

Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі

Коли українська компанія веде бізнес із нерезидентом, для визначення правил оподаткування недостатньо враховувати лише Податковий кодекс України. У транскордонних операціях необхідно враховувати також міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, укладені Україною з іншими державами. Якщо міжнародний договір встановлює інші правила, ніж українське законодавство, мають застосовуватися положення такого договору. УНН разом з юристами розібрався, як ці правила працюють на прикладі української авіації, яка наразі працює за кордоном і здебільшого орендує повітряні судна у нерезидентів України.

Від модельної конвенції до міжнародного договору

Основою системи міжнародних податкових договорів є дві модельні конвенції - Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Організації Об'єднаних Націй (ООН). Вони не є міжнародними договорами самі по собі, а слугують основою для переговорів між державами. Під час таких переговорів країни погоджують конкретні правила оподаткування, які закріплюються вже у двосторонніх конвенціях.

На практиці держави часто використовують Модель ОЕСР, Модель ООН або окремі положення обох документів. Під час переговорів вони погоджують, зокрема, правила щодо резидентства, постійного представництва, оподаткування дивідендів, процентів, роялті, доходів від підприємницької діяльності, усунення подвійного оподаткування та обміну податковою інформацією 

- пояснює адвокат ЮК «Приходько та партнери» Юлія Панасюк.

За словами юристів, модель ОЕСР більше орієнтована на оподаткування у державі резидентства отримувача доходу. 

Ключова відмінність моделі ООН від моделі ОЕСР полягає в тому, що модель ООН загалом передбачає більше прав на оподаткування для держави, де безпосередньо отримується дохід. Наприклад, у моделі ООН нижчі пороги для виникнення права на оподаткування через постійне представництво. Вона також передбачає ширші можливості для оподаткування окремих видів доходів у державі джерела

- пояснив юрист Ростислав Кравець.

Тому для конкретної операції важлива не модель ОЕСР чи ООН, а чинна конвенція між Україною та державою, резидентом якої є контрагент. За даними Міністерства фінансів, між Україною та іншими державами діють 70 двосторонніх конвенцій та угод про уникнення подвійного оподаткування.

Чому міжнародний договір не можна проігнорувати

Відповідно до Конституції України чинні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою, є частиною національного законодавства. Водночас Закон "Про міжнародні договори України" передбачає, що, якщо міжнародний договір встановлює інші правила, ніж відповідний акт законодавства України, застосовуються правила міжнародного договору.

Такий самий принцип закріплений у Податковому кодексі України.

Якщо відповідна транскордонна ситуація врегульована міжнародною угодою, необхідно враховувати її положення разом із нормами Податкового кодексу України

 - пояснив Ростислав Кравець.

Чи працюють міжнародні норми в Україні

На практиці виявилося, що не всі міжнародні конвенції працюють в Україні. Яскравим прикладом стала ситуація з авіалізингом.

Переважна більшість комерційних повітряних суден, якими користуються українські авіаперевізники, беруться в лізинг у іноземних власників - нерезидентів України. Отже, платежі за такими договорами є транскордонними операціями, а їхнє оподаткування не може оцінюватися виключно у відриві від міжнародних договорів України.

Проблема виникла після того, як Бюро економічної безпеки самостійно і без відповідних змін до податкового законодавства чи міжнародних конвенцій почало трактувати лізингові платежі авіакомпаній на користь нерезидентів як роялті. Тобто слідчі почали розцінювати оренду повітряного транспорту як користування обладнанням.

На основі такого підходу БЕБ відкрило кримінальні провадження щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Роза Вітрів", Н3Operations та "Скайлайн експрес". За даними УНН, в аналогічній справі також може фігурувати ще одна авіакомпанія – "Урга".

Розслідування розпочаті попри те, що майже всі авіаперевізники успішно проходять податкові перевірки і зауваження у податківців, які стосувались лізингу, виникли лише до однієї компанії.

Представники авіагалузі наполягають, що проблема виникла через неоднозначне трактування норм законодавства і вона потребує формування єдиного державного підходу. До того ж трактування авіалізингу як роялті, чого немає в жодній іншій країні світу, робить українських перевізників неконкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Чинне визначення роялті у Податковому кодексі України прив'язане до винагороди за використання або надання права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема патентів, торговельних марок, дизайну, формул, процесів та ноу-хау. Лізингу у цьому переліку немає.

Деякі двосторонні конвенції України з іншими державами передбачають роялті за користування промисловим, комерційним або науковим обладнанням. Наприклад, така конструкція міститься у чинній Конвенції між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Проте повітряні судна не визначаються як обладнання і, відповідно до світової практики, роялті за оренду літаків та вертольотів у нерезидентів не стягується.

Державні органи зв'язані міжнародними зобов'язаннями України

Ситуація з авіалізингом демонструє значно ширшу проблему, ніж суперечка навколо одного виду платежів між держорганом і авіакомпанією. Йдеться загалом про передбачуваність державної податкової політики у міжнародних відносинах.

Якщо Україна уклала договір з іноземною державою, надала згоду на його обов'язковість і він набрав чинності, державні органи при вирішенні питань, які охоплює цей договір, повинні діяти з урахуванням його положень.

Вони не можуть створювати для бізнесу іншу систему міжнародного оподаткування лише шляхом власного трактування операції. Кваліфікація конкретного платежу має спиратися на національне законодавство та міжнародне право, а бізнес повинен мати зрозумілі правила роботи.

Для авіакомпаній це питання особливо чутливе, адже міжнародний лізинг є базовим механізмом формування повітряного флоту. Якщо правила оподаткування таких операцій можуть змінюватися через нове трактування державних органів без зміни законодавства чи міжнародних договорів, бізнес перестає бути конкурентоспроможним і ризикує втратити міжнародні контракти.

Для країни, яка інтегрується у європейський та світовий економічний простір і прагне залучати іноземних інвесторів, передбачуваність правил роботи має не менше значення, ніж їхній зміст. А для державних органів вихідна точка має бути однозначною: транскордонні податкові відносини потрібно оцінювати виключно з урахуванням українського податкового законодавства та чинних міжнародних договорів України.

Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу30.09.26, 14:42 • 35937 переглядiв

Євген Царенко

Публікації
Закони
Бюро економічної безпеки України
Організація Об'єднаних Націй
Об'єднані Арабські Емірати
Україна