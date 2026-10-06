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росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

У центрі Кривого Рогу зафіксували удар по території лікарні та пожежу. Є поранені, жінки перебувають в операційній.

росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі

росія вранці 6 жовтня вдарила "Бандеролями" по території лікарні у середмісті Кривого Рогу на Дніпровщині. Є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У середмісті виникла пожежа", - повідомив спочатку голова ОВА.

У Кривому Розі уже двоє поранених. Це чоловік та жінка. Їм надають усю необхідну допомогу. Ворог ударив по території місцевої лікарні

- написав Ганжа.

З його слів, пошкоджено гаражі.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вказав, що "ворог атакував центр міста двома "Бандеролями"".

І уточнив, що відомо вже про трьох постраждалих.

Жінка - співробітник лікарні - важка, вже в операційній. Чоловік середній. Ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній. Просто гуляла із собакою

- написав Вілкул у соцмережах.

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Юлія Шрамко

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