росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі
Київ • УНН
У центрі Кривого Рогу зафіксували удар по території лікарні та пожежу. Є поранені, жінки перебувають в операційній.
росія вранці 6 жовтня вдарила "Бандеролями" по території лікарні у середмісті Кривого Рогу на Дніпровщині. Є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.
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"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У середмісті виникла пожежа", - повідомив спочатку голова ОВА.
У Кривому Розі уже двоє поранених. Це чоловік та жінка. Їм надають усю необхідну допомогу. Ворог ударив по території місцевої лікарні
З його слів, пошкоджено гаражі.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вказав, що "ворог атакував центр міста двома "Бандеролями"".
І уточнив, що відомо вже про трьох постраждалих.
Жінка - співробітник лікарні - важка, вже в операційній. Чоловік середній. Ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній. Просто гуляла із собакою
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