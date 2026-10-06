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рф атакувала Україну 137 дронами, майже кожен третій реактивний - скільки знищили

Київ • УНН

 • 1726 перегляди

У ніч на 6 жовтня рф запустила по Україні 137 дронів, зокрема 49 реактивних. Влучання зафіксували на 17 локаціях.

рф атакувала Україну 137 дронами, майже кожен третій реактивний - скільки знищили

росія у ніч на 6 жовтня випустила по Україні 137 дронів, 49 з яких реактивні. З них 114 збито або придушено. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки вдарила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 06 жовтня (з 18:00 05 жовтня) противник атакував:

  • 137 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу “Пародія”;
    • із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське та з акваторії Азовського моря.

      Скільки знищила ППО і скільки влучило

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів

      - повідомили у ПС ЗСУ.

      Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

      Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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      Юлія Шрамко

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